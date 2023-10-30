活著就是勝利！用愛抗癌活出希望 黃偉哲為抗癌勇士喝采

周大觀文教基金會今在台南市政府舉辦抗癌圓夢助學金得主頒獎典禮，南市共有6名抗癌勇士獲獎，市長黃偉哲嘉勉罹癌勇士勇於抗癌的精神及家人無私的陪伴與付出，更感謝基金會的關懷與鼓勵，讓他們在抗癌路上不孤單，並祝福孩子有更多的力量，勇於築夢，把握每一刻，活出生命的精彩。

6名抗癌圓夢助學金得主分享生命故事，就讀台南女中的血癌排球天使陳佳璟以運動對抗癌症，希望將來成為排球國手，減輕家裡經濟負擔，帶全家人一起出國當啦啦隊；成大附屬台南高工的郭祐霖罹患血癌，8年抗癌成功，立志以科技專長回饋社會，擔任義工鼓勵大家捐髓；也就讀成大附屬台南高工的血癌運動小將陳昱翔立志自助助人，要成為運動健將，帶動更多人健身，遠離疾病折磨。

官田國中的血癌英語小達人秦鈺潔從原本質疑「為什麼是我?」，到轉念「為什麼不是我?」，勇敢面對疾病，懂得感恩熱愛生命；忠義國小附幼海豚班黃梓瑄人小志氣高，「立志只要我長大，從低收脫貧」；南英商工餐飲科三年級的孫紹麒於國二時被檢查出罹患顱咽管瘤，經手術後康復出院，夢想開甜品店的他選擇就讀餐飲科，但不料又在高三罹患血癌，兩度死神拔河，經歷重重難關，卻沒有打倒他熱愛烘焙的熱情。

市長黃偉哲表示，受獎的學生都是勇敢抗癌的生命鬥士，有些人的家庭並不富裕，面對經濟的壓力還要受病痛所苦，但他們展現樂觀積極的態度，傳達出就算遇上重大挫折也不放棄的精神，展現出對生命的韌性與努力，不僅成功克服逆境，還一心想著幫助更需要幫助的人，這樣的人生智慧，讓人動容及感佩。