雲林政治版圖將改變？ 雲林新科議長表態

雲林議會龍頭換人，國民黨失去1席議長，無黨籍的新科議長黃凱是親藍友綠，未來是否衝擊地方政治版圖，甚至影響總統大選？引起關注。黃凱當選後表示，家人要他不負鄉親所託。至於未來政黨的支持，他表態挺藍，但他認為基於地方發展，希望不分藍綠團結一致。

黃凱今天在雲林縣議長補選以32票高票當選，外界關注他當選後對地方政治版圖的影響，雖然泛藍議員多數認為有助團結藍軍力量，綠營則認為整體政治結構沒有變化、影響不大，但黃凱受訪時的回應卻耐人尋味。