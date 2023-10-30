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雲林政治版圖將改變？ 雲林新科議長表態
雲林議會龍頭換人，國民黨失去1席議長，無黨籍的新科議長黃凱是親藍友綠，未來是否衝擊地方政治版圖，甚至影響總統大選？引起關注。黃凱當選後表示，家人要他不負鄉親所託。至於未來政黨的支持，他表態挺藍，但他認為基於地方發展，希望不分藍綠團結一致。
黃凱今天在雲林縣議長補選以32票高票當選，外界關注他當選後對地方政治版圖的影響，雖然泛藍議員多數認為有助團結藍軍力量，綠營則認為整體政治結構沒有變化、影響不大，但黃凱受訪時的回應卻耐人尋味。
黃凱說，立委選舉他支持泛藍推出的人選，但是又語帶保留，指要「不分藍綠、團結雲林」，希望能為雲林多爭取一些建設經費，團結雲林的力量，至於總統大選，他表示，自己是無黨籍，希望未來當選的人能夠重視雲林縣的發展，不要分藍綠。
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