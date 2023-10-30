聽新聞
test
0:00 / 0:00
完成本島設「小七」最後拼圖 龍崎7-ELEVEN今起試營運
龍崎區為台南人口數最少的行政區，設籍人數3489人，區內也無便當簡餐或飲料店，也是全台南唯一一區沒有便利超商進駐，無法提供當地民眾便利的購物。公所日前以閒置的龍崎零售市場招商，成功媒合統一集團7-ELEVEN進駐，今天開始試營運，首日就有不少當地民眾來「試水溫」，也宣告完成台灣本島全鄉鎮都有「小七」的最後拼圖。
龍崎7-ELEVEN設址在舊有零售市場攤位區，占地50坪，日前區公所將此空間活化，祭出年租金2萬4000元，等同於單月2000元超低租金對外招商，成功媒合統一集團到此設置直營門市。配合當地民眾消費習慣，此門市非24小時營業，正式開幕後營業時間將從早上7點至晚間7點，共12小時。
今下午3點至7點舉行試營運，大約2點50分左右，就有民眾到排隊準備體驗。時間一到店門一開，民眾們魚貫而入，搶先現場到店「試水溫」。有的拿起微波食品、御飯糰，有的更試著要影印。在地民眾說，這是地方最近的大事，未來宅配、繳帳單等都相當方便。
隔壁經營60年柑仔店的蔡老闆也跟著試營運時「刺探敵情」，至於是否擔心未來會影響生意？他笑笑地說，賣的品項不太一樣，對於地方經濟發展樂觀看待，裡面服務一應俱全，偶爾也可以到「小七」休息。
區公所表示，明天開始試營運將會調整未來開幕營業時間，從上午7點至晚間7點，業者將在11月10日上午11點舉行開幕剪綵儀式。店面坐落在黃金三角窗，相信對當地民眾消費有絕佳的便利性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言