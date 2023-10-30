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嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館委外營運 11月14日前投標

中央社／ 嘉義縣30日電

歷經8年的歷史調查、設計及施工，嘉義縣定古蹟阿里山貴賓館完成修復，將公開標租委外營運，廠商可於11月14日前投標；此館曾為招待日本皇族場所及故總統蔣介石行館。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿表示，位於阿里山國家森林遊樂區內的阿里山貴賓館已修復完成，將辦理公開標租，有意願廠商可於今年11月14日前踴躍投標。

林業及自然保育署嘉義分署副分署長李定忠說，阿里山貴賓館是嘉義縣定古蹟，擁有超過百年歷史，修復工程依照日治時期建築圖，將屋瓦（赤瓦）、煙囪、內外牆面、木地板原貌整修，為因應標租後作為展示、餐飲服務等用途，還增設除濕、保暖空調設備。

他指出，阿里山貴賓館具有特殊的和洋折衷風貌，東側為和館、西側為洋館。日治時期舉行「始政四十周年記念台灣博覽會」時，曾重新整修為博覽會的一部分，並成為招待日本皇族的場所；二戰後，時任總統的蔣介石曾將此設為行館。

李定忠表示，阿里山貴賓館室內空間約190坪，規劃文物展示區、歷史照片與影片放映區及特展區；戶外園林空間也有上百坪，種植櫻花、杜鵑等，並陳設檜木老樹頭。允許營運項目包括作品展覽、餐飲服務、場地租借、住宿體驗活動、解說導覽及手作課程等。

另外，「阿里山貴賓館」與「阿里山賓館」因差1個字，常有人分不清楚。林業及自然保育署嘉義分署指出，這是2棟不同建築，但同樣都在阿里山森林遊樂區內，產權都屬林業保育署所有；阿里山賓館已委外經營，提供住宿與餐飲服務。

阿里山 貴賓 嘉義

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