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為醫護換新衣！嘉醫歷年懷舊制服 以前規定只能穿白襪

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
發布會中也展示百年嘉義醫院歷年來的護理師制服，80年代因季節分明，有裙裝、褲裝，還有換季的制度，外套是西裝式有藍、紅2色，護士帽是標準搭配。記者李宗祐／攝影
發布會中也展示百年嘉義醫院歷年來的護理師制服，80年代因季節分明，有裙裝、褲裝，還有換季的制度，外套是西裝式有藍、紅2色，護士帽是標準搭配。記者李宗祐／攝影

部立嘉義醫院今天發布新的護理師制服，重視柔軟舒適外，以活力紅與專業藍代表著嘉義醫院活力、專業與熱忱。會中也展示百年嘉義醫院歷年來的護理師制服。以往制服還有換季、只能穿白襪、護士帽也式微。

嘉義醫院創建於1895年10月，歷史超過百年，隨著時代改變，院方全新打造兼具舒適、美觀實用的護理人員制服，今天發布票選出活力紅與專業藍，因護理師每天工作充滿挑戰需要長時間站立、彎腰或移動，新制服使用柔軟且透氣的材料，確保穿著舒適，同時帶給病人溫暖、貼心的服務感受。

新制服發表也展示歷年來的制服沿變，80年代因季節分明，有裙裝外還有褲裝，還有換季的制度，外套是西裝式有藍、紅2色，當時的護士帽是從修女帽演變而來，可整潔包覆頭髮，整體有如「南丁格爾」，但護士帽有感染疑慮、常被床簾勾掉加上男性加入護理行列，護士帽逐漸式微。

90年代，裙裝走入歷史，穿著洋蔥式，夏天時是白色護士服，初秋涼爽搭上背心、天氣更冷時有長袖外套搭穿。這時期襪子還嚴格規定只能是白色。

100年代顏色不再限制只是白色，更加活潑，出現蘋果綠制服外，還有旗袍領、中國結袖口的「格格裝」，襪子也不再規定白色，隨護理師喜好穿著，主因為襪子顏色不會影響護理師專業。

110年代也是現行護士服，衣服採舒適白襯衫材質，女性是淺藍外套、男性是藍色，展現青春活力。

醫護們與新舊制服大合照。記者李宗祐／攝影
醫護們與新舊制服大合照。記者李宗祐／攝影
部立嘉義醫院今天發布新的護理師制服，以活力紅與專業藍代表活力、專業與熱忱。記者李宗祐／攝影
部立嘉義醫院今天發布新的護理師制服，以活力紅與專業藍代表活力、專業與熱忱。記者李宗祐／攝影
90年代，裙裝走入歷史，穿著洋蔥式。記者李宗祐／攝影
90年代，裙裝走入歷史，穿著洋蔥式。記者李宗祐／攝影
這時期顏色不再限制白色，更加活潑，出現蘋果綠制服外，還有「格格裝」，襪子也不再規定一定要白色。記者李宗祐／攝影
這時期顏色不再限制白色，更加活潑，出現蘋果綠制服外，還有「格格裝」，襪子也不再規定一定要白色。記者李宗祐／攝影
現行護士服，衣服採舒適白襯衫材質，女性是淺藍外套、男性是藍色。記者李宗祐／攝影
現行護士服，衣服採舒適白襯衫材質，女性是淺藍外套、男性是藍色。記者李宗祐／攝影

制服 護理師 嘉義

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