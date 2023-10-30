斥資5千萬！嘉縣中埔衛生所拆除重建 打造2層醫療棟

嘉義縣中埔鄉衛生所成立40年，歷經地震影響結構安全，衛生局爭取5639.7萬元拆除重建，將打造現代化醫療空間，拆除重建工程即將動工，預計115年完工。醫療門診和辦公區今起遷移至鄰近民宅和中埔國中，確保民眾在工程進行期間仍能接受醫療服務。

衛生局長趙紋華說，中埔鄉衛生所因使用年限、結構安全需重建，向中央爭取5639.7萬元，其中包括縣配合款564萬元，將拆除中埔衛生所前方兩棟舊有建築物，重建為2層樓醫療棟，1樓為醫療門診、2樓作為辦公室，也會連接後方原有3層樓建築，打造為長照中心。

中埔鄉衛生所主任郭欽雄說，衛生所將拆除重建，打造現代、設備齊全的醫療機構，工程期間為民服務不間斷，醫療門診及預防注射暫移到鄰近民宅，地點為中埔村中正路6號，電話05-2531008。辦公區暫移至中埔國中第一棟校舍，如有疑問可電洽衛生所05-2534799。