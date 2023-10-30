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斥資5千萬！嘉縣中埔衛生所拆除重建 打造2層醫療棟

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉衛生所使用年限已至，將拆除重建為2層樓醫療棟。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉衛生所使用年限已至，將拆除重建為2層樓醫療棟。圖／嘉義縣政府提供

嘉義中埔衛生所成立40年，歷經地震影響結構安全，衛生局爭取5639.7萬元拆除重建，將打造現代化醫療空間，拆除重建工程即將動工，預計115年完工。醫療門診和辦公區今起遷移至鄰近民宅和中埔國中，確保民眾在工程進行期間仍能接受醫療服務。

衛生局長趙紋華說，中埔鄉衛生所因使用年限、結構安全需重建，向中央爭取5639.7萬元，其中包括縣配合款564萬元，將拆除中埔衛生所前方兩棟舊有建築物，重建為2層樓醫療棟，1樓為醫療門診、2樓作為辦公室，也會連接後方原有3層樓建築，打造為長照中心。

中埔鄉衛生所主任郭欽雄說，衛生所將拆除重建，打造現代、設備齊全的醫療機構，工程期間為民服務不間斷，醫療門診及預防注射暫移到鄰近民宅，地點為中埔村中正路6號，電話05-2531008。辦公區暫移至中埔國中第一棟校舍，如有疑問可電洽衛生所05-2534799。

衛生局長趙紋華表示，中埔鄉衛生所是中埔鄉重要的醫療服務提供者之一，在地方扮演著非常重要的角色，希望工程可以如期、如質、如實完成，目前也向中央積極爭取其他衛生所建物年限已屆拆除重建經費，將持續改善嘉義縣衛生所醫療公衛環境。

嘉義縣中埔鄉衛生所將拆除重建，今天起在中埔鄉中正路6號開辦門診服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉衛生所將拆除重建，今天起在中埔鄉中正路6號開辦門診服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉衛生所將拆除重建，今天起在中埔鄉中正路6號開辦門診服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣中埔鄉衛生所將拆除重建，今天起在中埔鄉中正路6號開辦門診服務。圖／嘉義縣政府提供

衛生所 中埔 嘉義

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