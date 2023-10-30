快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南山區行道樹零檢測 議員憂「蟻隊」侵門踏戶

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員周奕齊指市府檢測行道樹的經費都挹注在市區，但山區許多路樹、竹枝早已傾斜，甚至還有路旁樹枝過低，機汽車通行必須跨越雙黃線。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員周奕齊指市府檢測行道樹的經費都挹注在市區，但山區許多路樹、竹枝早已傾斜，甚至還有路旁樹枝過低，機汽車通行必須跨越雙黃線。記者鄭惠仁／翻攝

台南市議員周奕齊今在市政總質詢時為山區民眾發聲，指不僅外面「行」不安全，且行道樹竟是零檢測，甚至「蟻隊」侵門踏戶，令住戶不得安寧。市長黃偉哲允諾，將編列經費改善橋梁、琉璃蟻等問題。

周奕齊指出，南化北平里主要幹道南191區道，邊坡長期崩塌，路面隨時有斷裂之虞，且道路下方有送水管，2年前市府曾會勘採補強方式，現在路面嚴重龜裂，水管浮現，不只影響行車安全，若斷管還會影響民生用水，市府應立即處理，並通盤檢討整條道路，近期優先補強所有邊坡掏空處。

周奕齊說，去年即反應南化北平里和平橋掏空，卻未見市府處理，難道要等橋梁下陷、斷裂才動作？黃偉哲回應，會設法籌措經費，若中央不補助，市府將以第二預備金處理。

周表示，左鎮有7座橋梁逢豪雨必淹過橋面，當地居民無法通行，黃偉哲在第1任市長已改善4座，光和里牛食水橋、光和里枋寮橋、岡林里水流東橋等3座希望在第2任期間改善完畢。

市府標榜全面檢測行道樹，周奕齊痛批，玉井、左鎮、南化檢測數量竟掛零，經費都挹注在市區，但山區許多路樹、竹枝早已傾斜，隨時會倒塌、斷裂，恐壓斷電線，危及行車安全，甚至還有路旁樹枝過低，機汽車通行必須跨越雙黃線，市府應給予足夠經費讓公所處理。

周表示，公部門若遇私人土地無法協助清除地上物，可參考「台北市私地樹木影響公共安全修剪作業要點」，一旦認定有影響公共安全，私人土地管理者若不立即處理，公部門可依行政執行法進行公共危害排除，並保障去排除的公務員不會被告。對此，黃偉哲肯定其建議，將參酌北市作法。

周指出，自從禁用除草劑後，琉璃蟻從中部拓散至南部，尤其夏天山區多不勝數，當地居民開關家門、開車、騎車都怕死，連外燴晚宴都「加料」，已嚴重影響生活作息，目前南投已編列200萬元分配各公所加強防治，期盼台南能補助山區民眾或公所經費，來製作誘餌配方與使用。黃偉哲表示，既然已有解決方法就編經費處理。

黃偉哲 行道樹 台南

延伸閱讀

蘇貞昌台南助選呼籲「選對人」 更批國民黨擋國防預算

新營糖廠活化案議員批賴清德跳票 黃偉哲：列重點推動

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

天馬電台基地空轉13年淪「天馬行空」？黃偉哲回應了

相關新聞

台南鄉親快儲水！4行政區11月2日起將停水降壓19小時

台灣自來水公司為辦理台南玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，為維持供水穩定。將從11月2日早上9點到11月3日...

台南山區行道樹零檢測 議員憂「蟻隊」侵門踏戶

台南市議員周奕齊今在市政總質詢時為山區民眾發聲，指不僅外面「行」不安全，且行道樹竟是零檢測，甚至「蟻隊」侵門踏戶，令住戶...

統一超商進駐台南龍崎 傳統雜貨店不怕人情味被取代

台南市龍崎區公所媒合統一集團7-ELEVEN進駐舊公有市場，今天下午3時起試營運，一般街區終於有連鎖超商營運，傳統雜貨店...

台南三井OUTLET二期擴建 業者力拚明年第一季動工

日本三井不動產集團斥資超過30億元，在歸仁高鐵特定區打造「MITSUI OUTLET PARK台南」大型購物商城，為更服...

護百年榕樹 嘉縣鹿草中寮城隍廟辦老樹巡禮說故事

嘉義縣列管共82棵珍貴老樹，鹿草鄉就占11棵，是平原地區中數量最多，而鄉內老樹都是榕樹，樹齡最大的340年以上，縣府農業...

嘉市世賢路凸出庇護島 市府：轉彎車易發現行人

嘉義市政府日前改善市區主要幹道垂楊路打造20處庇護島，不過民眾行車習慣還沒跟上，為此重新調整3處路口庇護島型式，另，世賢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。