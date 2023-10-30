台南山區行道樹零檢測 議員憂「蟻隊」侵門踏戶

台南市議員周奕齊今在市政總質詢時為山區民眾發聲，指不僅外面「行」不安全，且行道樹竟是零檢測，甚至「蟻隊」侵門踏戶，令住戶不得安寧。市長黃偉哲允諾，將編列經費改善橋梁、琉璃蟻等問題。

周奕齊指出，南化北平里主要幹道南191區道，邊坡長期崩塌，路面隨時有斷裂之虞，且道路下方有送水管，2年前市府曾會勘採補強方式，現在路面嚴重龜裂，水管浮現，不只影響行車安全，若斷管還會影響民生用水，市府應立即處理，並通盤檢討整條道路，近期優先補強所有邊坡掏空處。

周奕齊說，去年即反應南化北平里和平橋掏空，卻未見市府處理，難道要等橋梁下陷、斷裂才動作？黃偉哲回應，會設法籌措經費，若中央不補助，市府將以第二預備金處理。

周表示，左鎮有7座橋梁逢豪雨必淹過橋面，當地居民無法通行，黃偉哲在第1任市長已改善4座，光和里牛食水橋、光和里枋寮橋、岡林里水流東橋等3座希望在第2任期間改善完畢。

市府標榜全面檢測行道樹，周奕齊痛批，玉井、左鎮、南化檢測數量竟掛零，經費都挹注在市區，但山區許多路樹、竹枝早已傾斜，隨時會倒塌、斷裂，恐壓斷電線，危及行車安全，甚至還有路旁樹枝過低，機汽車通行必須跨越雙黃線，市府應給予足夠經費讓公所處理。

周表示，公部門若遇私人土地無法協助清除地上物，可參考「台北市私地樹木影響公共安全修剪作業要點」，一旦認定有影響公共安全，私人土地管理者若不立即處理，公部門可依行政執行法進行公共危害排除，並保障去排除的公務員不會被告。對此，黃偉哲肯定其建議，將參酌北市作法。

周指出，自從禁用除草劑後，琉璃蟻從中部拓散至南部，尤其夏天山區多不勝數，當地居民開關家門、開車、騎車都怕死，連外燴晚宴都「加料」，已嚴重影響生活作息，目前南投已編列200萬元分配各公所加強防治，期盼台南能補助山區民眾或公所經費，來製作誘餌配方與使用。黃偉哲表示，既然已有解決方法就編經費處理。