台南鄉親快儲水！4行政區11月2日起將停水降壓19小時

台灣自來水公司為辦理台南玉井區台三線沙田橋與三埔橋自來水管線改接工程，為維持供水穩定。將從11月2日早上9點到11月3日上午4點，壓降供水及停水施工19小時，台水第六區管理處請用戶提前儲水備用，在停水期間關閉電動抽水機電源，慎防火警。

台水第六區管理處表示，停水區域包含大內、左鎮及玉井區的部分里別，而降壓供水區域為玉井及楠西區部分里別。停水影響戶數2712戶、降壓影響戶數6580戶，總計9672戶。

台水六區處表示，除水壓降低區域外，其餘地區可正常供水，不過復水時管線末端、大樓及地勢較高之地區，可能會有延遲情形，復水初期水質可能較為混濁，請民眾暫時不要取用，等到水質轉為清澈後再進水。另，考量工程施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，若遇豪雨或發佈颱風警報，則本次停水施工將取消。

11月2日至11月3日停水及水壓降低影響範圍如下：

【停水區域】：

(1)玉井區：沙田里(坑內部落)、三埔里(神隆宮部落) 、層林里(樹王)

(2)左鎮區：中正里(左鎮老街、鳳梨坑、東平、牛角嶺)、睦光里(樹王)

(3)大內區 : 內郭里、曲溪里、頭社里、二溪里、石湖里、環湖里

【水壓降低區域】：

(1)玉井區：玉田里、望明里、中正里、豐里里、三和里、竹圍里、玉井里、沙田里(部分)、三埔里(部分)、層林里(部分)

(2)楠西區：龜丹里鳳萊園部落、灣丘里鳳興部落及鹿田里油車、東西煙部落