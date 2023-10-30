統一超商進駐台南龍崎 傳統雜貨店不怕人情味被取代

台南市龍崎區公所媒合統一集團7-ELEVEN進駐舊公有市場，今天下午3時起試營運，一般街區終於有連鎖超商營運，傳統雜貨店業者認為多少會受影響，但具人情味商品不易被取代。

被稱為「龍崎小七」的7-ELEVEN直營店今天上午一直有工作人員忙進忙出，進行試營運前準備工作，不時有物流車輛運送商品，還有民眾專程從外地前來一探究竟，但因下午3時才開始試營運，只能在外面拍照。

龍崎區今年9月設籍人口共3489人，為台南市人口最少行政區，先前僅有位於國道3號關廟服務區的連鎖超商設址在龍崎，一般街區沒有連鎖超商，在地居民及遊客無法直接受惠，在台東縣金峰鄉於今年6月有連鎖超商進駐後，更被認為是實際上在台灣本島唯一沒有連鎖超商提供服務的鄉鎮區級行政區。

龍崎區公所人員告訴中央社記者，「龍崎小七」是以舊公有市場攤位區為基地，面積約50坪，配合當地居民生活作息，營業時間為上午7時至晚上7時，業者定於今天下午3時起進行試營運，11月10日正式開幕。

龍崎區公所指出，公所雖提供較優惠租金，但業者原評估進駐龍崎營運不敷成本，基於服務偏鄉社會責任才答應設點，讓當地居民消費更便利，設址地點是龍崎最熱鬧街區，對面就是農會竹炭故事館與空山祭舉辦地點虎形山公園，有連鎖超商對遊客也較方便。

在舊公有市場外側街區開雜貨店的林姓老闆娘告訴中央社記者，在當地開店已40多年，龍崎現在人口不多，平日顧客以街坊鄰居和搭公車的老人、學生為主，她常開玩笑告訴親友，有時顧店一整天下來平均時薪可能比基本工資還少，但開這麼多年也習慣了，並不很計較能賺多少錢。

她說，連鎖超商進駐對生意會有一定程度影響，但在地雜貨店因應附近居民需要，能提供較多具人情味商品，像炒菜爆香用的佐料，還有蝦仁等食材，超商就買不到，有街坊鄰居會到店門口坐著串門子，甚至有人習慣一段時間再來把平常買東西的帳一起結掉，消費型態比較不一樣。

林姓老闆娘表示，因為龍崎郵局只有平日上午8時至12時營業，連鎖超商進駐後，繳費、收寄貨品會便利許多，身為在地居民樂觀其成，舊市場早年也曾是很熱鬧的地方，如果能吸引更多人流也是不錯的事。