台南三井OUTLET二期擴建 業者力拚明年第一季動工

日本三井不動產集團斥資超過30億元，在歸仁高鐵特定區打造「MITSUI OUTLET PARK台南」大型購物商城，為更服務廣大客源，業者正啟動第二期擴建，部分工程已進入審查階段，希望能在明年第一季動工。有建設業者看好二期開幕後，土地產值可望再升10%。

根據臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文，三井二期預定地在一期南側的平面停車場，占地千坪，將引進60家品牌進駐。規畫1到3樓商場，4樓與屋頂做為停車場，預計2025年可完工。而為配合二期工程，10月11日開始南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。

三井OUTLET統計，台南一期約有190個店家，去年來館人數約800萬人次，目前平日平均來客人數約1萬人，假日約1萬8000人。業者表示，目前二期擴建計畫，正進入工程審查階段，希望最快能夠在明年第一季動工。

面對台南OUTLET二期可望對地方挹注經濟效益，擔任建設公司副總李孔文認為，二期開幕後，該地土地產值可能會再往上升10%。