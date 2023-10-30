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台南三井OUTLET二期擴建 業者力拚明年第一季動工

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
台南三井OUTLET一期約190個店家，目前二期擴建計畫，正在工程審查階段，希望最快在明年第一季動工。記者李文德／攝影
台南三井OUTLET一期約190個店家，目前二期擴建計畫，正在工程審查階段，希望最快在明年第一季動工。記者李文德／攝影

日本三井不動產集團斥資超過30億元，在歸仁高鐵特定區打造「MITSUI OUTLET PARK台南」大型購物商城，為更服務廣大客源，業者正啟動第二期擴建，部分工程已進入審查階段，希望能在明年第一季動工。有建設業者看好二期開幕後，土地產值可望再升10%。

根據臉書粉專「台南式 Tainan Style」日前發文，三井二期預定地在一期南側的平面停車場，占地千坪，將引進60家品牌進駐。規畫1到3樓商場，4樓與屋頂做為停車場，預計2025年可完工。而為配合二期工程，10月11日開始南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。

三井OUTLET統計，台南一期約有190個店家，去年來館人數約800萬人次，目前平日平均來客人數約1萬人，假日約1萬8000人。業者表示，目前二期擴建計畫，正進入工程審查階段，希望最快能夠在明年第一季動工。

面對台南OUTLET二期可望對地方挹注經濟效益，擔任建設公司副總李孔文認為，二期開幕後，該地土地產值可能會再往上升10%。

李孔文說，三井開幕前，土地每坪已達20至25萬之間，開幕後上漲至35萬，假如二期開幕後，至少還會再上升10%。他認為，此地公共設施已逐漸完善，食衣住行也不成問題，未來更有成大醫院將在此設立沙崙院區，對於地方開發來說是「加分再加分」。

配合第二期擴建工程，10月11日起OUTLET南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。圖／擷取臉書粉專「台南式 Tainan Style」
配合第二期擴建工程，10月11日起OUTLET南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。圖／擷取臉書粉專「台南式 Tainan Style」
配合第二期擴建工程，10月11日起OUTLET南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。圖／擷取臉書粉專「台南式 Tainan Style」
配合第二期擴建工程，10月11日起OUTLET南側停車場有部分區域開始管制，另在高發二路設備用停車場。圖／擷取臉書粉專「台南式 Tainan Style」

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