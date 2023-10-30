嘉市世賢路凸出庇護島 市府：轉彎車易發現行人

嘉義市政府日前改善市區主要幹道垂楊路打造20處庇護島，不過民眾行車習慣還沒跟上，為此重新調整3處路口庇護島型式，另，世賢路與重慶二街人行道近來施作較凸出的庇護島，有市民擔心會不小心「切騎上去」，質疑此設計是在害人，也有人覺得有看路就不會撞到。市府表示，轉彎車能更容易發現行人。

市府工務處說明，世賢路與重慶二街口人行道設計成避車彎型式，將停等區外推，可縮短行穿線距離，同時兼具避車彎功用，與行人庇護島一樣可避免直行車走路肩、停車不會擔心被撞、右轉車輛可直接銜接車道，行人站這區塊停等還未完工，已請廠商加強交通維持措施。

垂楊路新設20個庇護島，有用路人不習慣、甚至傳出車輛「騎上去」的意外，市府表示，加強警示標誌、宣導外，也檢討部分路口，重新調整安和街、融和街、民國路口等3處路口的行人庇護島型式，改以延伸舊有庇護島，達成庇護效果。

至於世賢路三段的重慶路至新民路人行道正執行改善工程，路口為凸出設計，用路人喊不習慣，也有網友直言，在國外是正常且正確設計、只有愛「切西瓜」的駕駛才會覺得礙到，「正常有在看路 都不會撞到喲」。