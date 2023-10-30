護百年榕樹 嘉縣鹿草中寮城隍廟辦老樹巡禮說故事

嘉義縣列管共82棵珍貴老樹，鹿草鄉就占11棵，是平原地區中數量最多，而鄉內老樹都是榕樹，樹齡最大的340年以上，縣府農業處號召培訓老樹志工，昨也於鹿草鄉中寮安溪城隍廟帶領民眾老樹巡禮。專家指出，老樹最常面臨褐根病、腐朽等生病情形，希望新種的樹不要用水泥封起來，讓樹木更健康。

縣長翁章梁認為，老樹通常都位於廟宇、聚落，與當地居民的信仰、文化與生活息息相關，但是為了建設、蓋房，很多老樹都被砍掉了，道路拓寬也常必須把原本的路樹移植，未來擬多徵收一點土地，就可以把樹留下來。

縣府昨辦「時光樹語：老樹的故事與守護」活動，位於中寮安溪城隍廟口前方的老榕樹推估將近200年歷史，主幹粗壯，在約1公尺高處分叉成2個枝幹，樹皮外觀已出現枯老現象且枝葉稀疏，另，廟旁的2株老榕樹枝幹茂密、樹冠相連，透過鐵架固定多年，是當地村民活動、乘涼的據點。

林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株說，台灣老樹種類最多的是榕樹、茄冬、樟樹，但全台老樹通病就是生病，是熱帶氣候須面臨的問題，希望新種的樹不要再設花台，可做柵欄鏤空、保留座椅功能，但不要用水泥整個封起來，讓樹木更健康，才能夠串連人、樹、文化及歷史。