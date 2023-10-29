TSL台鋼集團TSG帆船賽總獎金175萬 未來擴大為環島賽

由亞果遊艇集團、台灣帆船聯盟（Taiwan Sailing League TSL）共同主辦，台鋼集團冠名贊助，總獎金175萬元的「2023 TSL台鋼集團TSG帆船賽」昨天、今天在高雄、台南舉行，吸引18隊參賽，今天下午比賽結果出爐，飛樂比戰隊奪下總冠軍，拿下100萬元獎金。

這項比賽項目分為28日高雄繞標賽、29日高雄至安平的西海岸長航賽，兩天總成績最高分的隊伍，可獲得100萬元最高獎金。成績如下，10月28日高雄繞標賽IRC組第1名飛樂比戰隊，競賽A組第1名team hk /rainbow chaser；29日西海岸長航賽IRC組第1名飛樂比戰隊，競賽A組第1名龍慶鋼鐵。

另特別獎部分，最佳舵手獎為樂活海洋學院1、最佳策略獎科藝有限公司、最佳團隊獎實易不動產、最佳精神獎亞果遊艇、網路票選最佳人氣獎樂活海洋學院2。最後由飛樂比戰隊奪下總冠軍以及總獎金100萬元。

台南市長黃偉哲表示，亞果遊艇在安平港設立基地，對台南市發展海上跟水上活動有很大的貢獻，同時也支持了附近的西門實驗小學帆船隊，讓帆船運動能夠從小扎根。今年在全運會也有很好的成績。

黃偉哲說，TSL帆船聯盟在台南舉辦第1屆國際帆船賽，提高台南的能見度，今年第2屆的報名隊數創新高，多達18隊，第1名獎金高達100萬元，比賽也愈來愈熱鬧，而明年展望台南400年，也期待明年隊數能夠突破40隊，在2024建立新的里程碑。

台鋼集團會長謝裕民表示，台鋼集團在運動推行上不餘遺力，實際付諸行動，在運動方面是國內第一個擁有「台鋼足球」、「台鋼獵鷹」與「台鋼雄鷹」3支球隊，集足球、籃球與棒球於一身的集團，顯示出台鋼集團對於運動產業的看重與投入。贊助這次的比賽，因為帆船比賽是未來台灣發展國際運動的重要項目之一，未來也將持續推動帆船運動持合作。