快訊

「無卡分期」話術騙大學生 涉案電玩店老闆、業務今遭聲押

成功人士最可怕的特質「恆毅力」 黃仁勳、賈伯斯都有

諷高虹安「政治提款機」遭包圍！民代籲警查8黑衣人 關鍵在此人是否出面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南登革熱噴藥範圍內火災 衛生局：絕不會迴避責任

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市今天新增登革熱病例已降到168例，仍加強熱區的孳清及噴藥。圖／南市衛生局提供
台南市今天新增登革熱病例已降到168例，仍加強熱區的孳清及噴藥。圖／南市衛生局提供

台南市本土登革熱今天新增168例，累積1萬7643例，對於昨日東區執行噴藥範圍內有民宅發生火災衛生局表示，按照正常化學防治標準作業流程並不會造成燃燒，等消防局釐清原因後，不會迴避應負責任，盡全力做好後續慰問及啟動防疫補償機制。

南市衛生局表示，昨在東區執行登革熱緊急戶內化學防治範圍內，有民宅發生火災，幸沒有人員受傷，局長蘇世斌第一時間就趕到現場了解情況及慰問民眾，市長黃偉哲也十分重視，要求消防局確實保留完整現場，以利後續進行詳細火場調查釐清起火原因。

蘇世斌表示，疫情以來所有防疫同仁都非常辛苦，發生這種意外所有人都不樂見，後續相關責任尚待釐清，但衛生局絕不會迴避責任，會盡力做好後續慰問及補償工作，但疫情進入最後關鍵階段，為了使疫情早日結束，防疫工作仍要持續落實，一定會加強相關教育訓練及提醒，讓類似事件絕不再發生。

今日168例分別為東區28例、北區及永康區各27例、安南區25例、中西區18例、南區11例、安平區10例、關廟區8例、仁德區7例、新化區2例、西港區、東山區、麻豆區、善化區及新市區各1例，年齡介於3歲至88歲。

衛生局 疫情 東區 登革熱 火災 黃偉哲

延伸閱讀

本土登革熱破2萬例 疾管署預估這天後單周病例減半

台南女結婚1年染登革熱死亡 立委參選人王家貞：情何以堪

警穿鞋入屋執勤登革熱 遭民質疑嗆「我高興」 警分局：屬實將議處

登革熱本土個案恐破4萬例 疫情會過冬？ 疾管署這樣說

相關新聞

大樓垃圾處理費用調漲住戶受不了 南市環局出招了

萬物齊漲，連清潔公司處理垃圾費用也漲，住戶受不了，台南市許多大樓管委會相繼要求環保局清運垃圾，減輕住戶負擔，環保局表示，...

曾文南化連通管明年6月將通水 每天可供80萬頓備援水量

全台最大曾文水庫竣工50年，行政院長陳建仁今下午到大壩紀念碑切蛋糕慶祝，隨後前往視察曾文南化連通管工程，宣布曾文南化連通...

台南登革熱噴藥範圍內火災 衛生局：絕不會迴避責任

台南市本土登革熱今天新增168例，累積1萬7643例，對於昨日東區執行噴藥範圍內有民宅發生火災，衛生局表示，按照正常化學...

全國環保志義工齊聚台南 陳建仁呼籲大家守護環境

環境部今在台南嘉南藥理大學舉辦全國環保志義工群英會，全國22縣市超過2000名環保志義工透過趣味競賽切磋交流。行政院長陳...

嘉市世賢、重慶二街行人庇護島凸出 市府：尚未完工 會加強交維

嘉義市垂楊路設20處庇護島完工後，因用路人不習慣甚至騎上庇護島，因而改善3處易肇事路口；近來市民發現世賢路、重慶二街人行...

城隍廟表揚72名逆境天使 遲緩生天天苦練疊杯成國手

嘉義市城隍廟慈善會今天頒發第十屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰72名清寒家庭中孝行優良的孩子。其中民生國中二年級特教生宋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。