台南登革熱噴藥範圍內火災 衛生局：絕不會迴避責任

台南市本土登革熱今天新增168例，累積1萬7643例，對於昨日東區執行噴藥範圍內有民宅發生火災，衛生局表示，按照正常化學防治標準作業流程並不會造成燃燒，等消防局釐清原因後，不會迴避應負責任，盡全力做好後續慰問及啟動防疫補償機制。

南市衛生局表示，昨在東區執行登革熱緊急戶內化學防治範圍內，有民宅發生火災，幸沒有人員受傷，局長蘇世斌第一時間就趕到現場了解情況及慰問民眾，市長黃偉哲也十分重視，要求消防局確實保留完整現場，以利後續進行詳細火場調查釐清起火原因。

蘇世斌表示，疫情以來所有防疫同仁都非常辛苦，發生這種意外所有人都不樂見，後續相關責任尚待釐清，但衛生局絕不會迴避責任，會盡力做好後續慰問及補償工作，但疫情進入最後關鍵階段，為了使疫情早日結束，防疫工作仍要持續落實，一定會加強相關教育訓練及提醒，讓類似事件絕不再發生。

今日168例分別為東區28例、北區及永康區各27例、安南區25例、中西區18例、南區11例、安平區10例、關廟區8例、仁德區7例、新化區2例、西港區、東山區、麻豆區、善化區及新市區各1例，年齡介於3歲至88歲。