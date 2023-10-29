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蘇貞昌台南簽書會 意外當起「導演」氣氛熱

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影

行政院前院長蘇貞昌今下午前往台南東山出席「護國四年」新書簽名會，與鄉親分享行政院長任內治國點滴，也為尋求連任的民進黨立委賴惠員助選，蘇貞昌幽默肢體語言更當起「導演」，帶動群眾炒熱氣氛。

賴惠員服務處下午2點在東山區農會咖啡文化館舉辦蘇貞昌「護國四年」新書簽名會，蘇貞昌由賴惠員等人陪同步入會場，受到鄉親熱烈歡迎。

賴惠員指出，東山咖啡始於日治時期，濃郁香醇，有「護國院長」蘇貞昌加持，可晉級為「護國咖啡」行銷全世界，與世界各地極品等級的咖啡一較高下。

蘇貞昌除讚揚賴惠員4年立委任期優異表現，更為自己「護國四年」做了注腳。強調選對好人才，才有好未來。

而2020年7月7日蘇貞昌來台南白河國小巡視時，宣示要打造國中小學「班班有冷氣」，提供學子更舒適的就讀環境，蘇貞昌表示，當時得裝設逾18萬台冷氣，電線都要重新配置，曾一度遭在野黨諷刺為「班班會跳電」，在政府克服相關困難，不僅完成且提早達成，是全民一起打拚的結果。

蘇貞昌說，行政院長任內，走過非洲豬瘟危機、面對疫情風暴、對岸不斷挑釁，他也呼籲國人要先團結，拜託選區鄉親這次總統票投給民進黨提名的賴清德，立委投賴惠員，政黨票投民進黨。

有趣的是，活動結束簽書會要展開時，蘇貞昌更帶領與會鄉親以國、台語連喊3次「護國四年」、「護國有我」，見部分鄉親動作卡卡，還一度喊卡順勢調整位置，台下不時傳出陣陣笑聲，也讓簽書會難得出現有趣插曲。

行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影
行政院前院長蘇貞昌台南東山簽書會意外當起「導演」帶領與會鄉親炒熱氣氛。記者謝進盛／攝影

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