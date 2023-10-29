蘇貞昌台南簽書會 意外當起「導演」氣氛熱
行政院前院長蘇貞昌今下午前往台南東山出席「護國四年」新書簽名會，與鄉親分享行政院長任內治國點滴，也為尋求連任的民進黨立委賴惠員助選，蘇貞昌幽默肢體語言更當起「導演」，帶動群眾炒熱氣氛。
賴惠員服務處下午2點在東山區農會咖啡文化館舉辦蘇貞昌「護國四年」新書簽名會，蘇貞昌由賴惠員等人陪同步入會場，受到鄉親熱烈歡迎。
賴惠員指出，東山咖啡始於日治時期，濃郁香醇，有「護國院長」蘇貞昌加持，可晉級為「護國咖啡」行銷全世界，與世界各地極品等級的咖啡一較高下。
蘇貞昌除讚揚賴惠員4年立委任期優異表現，更為自己「護國四年」做了注腳。強調選對好人才，才有好未來。
而2020年7月7日蘇貞昌來台南白河國小巡視時，宣示要打造國中小學「班班有冷氣」，提供學子更舒適的就讀環境，蘇貞昌表示，當時得裝設逾18萬台冷氣，電線都要重新配置，曾一度遭在野黨諷刺為「班班會跳電」，在政府克服相關困難，不僅完成且提早達成，是全民一起打拚的結果。
蘇貞昌說，行政院長任內，走過非洲豬瘟危機、面對疫情風暴、對岸不斷挑釁，他也呼籲國人要先團結，拜託選區鄉親這次總統票投給民進黨提名的賴清德，立委投賴惠員，政黨票投民進黨。
有趣的是，活動結束簽書會要展開時，蘇貞昌更帶領與會鄉親以國、台語連喊3次「護國四年」、「護國有我」，見部分鄉親動作卡卡，還一度喊卡順勢調整位置，台下不時傳出陣陣笑聲，也讓簽書會難得出現有趣插曲。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言