運動還可摸彩 400人在台東森林公園健康齊步走

為讓租稅宣導活動更多元有趣，台東縣稅務局今天下午在森林公園舉辦「健康漫步走」宣導活動，吸引400多人報名，現場設置有獎徵答及小吃攤位，另有闖關遊戲及摸彩活動，親子家庭在森林公園度過愉快的周日假期。

「健康漫步走」健走活動下午3點開場，稅務局長李素琴、台東市長陳銘風及國民黨立委參選人黃建賓等人到場，帶領報名家長、小朋友一起繞行森林公園。

稅務局長李素琴指出，健走活動適合闔家大小參加，不會讓稅務宣導流於呆板，希望透過活動告訴大家，消費記得索取統一發票，若使用雲端發票可以更環保。