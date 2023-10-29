運動還可摸彩 400人在台東森林公園健康齊步走
為讓租稅宣導活動更多元有趣，台東縣稅務局今天下午在森林公園舉辦「健康漫步走」宣導活動，吸引400多人報名，現場設置有獎徵答及小吃攤位，另有闖關遊戲及摸彩活動，親子家庭在森林公園度過愉快的周日假期。
「健康漫步走」健走活動下午3點開場，稅務局長李素琴、台東市長陳銘風及國民黨立委參選人黃建賓等人到場，帶領報名家長、小朋友一起繞行森林公園。
稅務局長李素琴指出，健走活動適合闔家大小參加，不會讓稅務宣導流於呆板，希望透過活動告訴大家，消費記得索取統一發票，若使用雲端發票可以更環保。
現場每完成一個闖關遊戲都有機會獲得精美小禮，另外還有液晶電視、變速腳踏車、煮烤兩用鍋、多功能美食鍋及超商禮物卡等多項摸彩禮品，抽到獎品的人都很開心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言