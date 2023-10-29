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創業夢碎收掉生意主因 缺乏客源排名第二最大主因是它

運動還可摸彩 400人在台東森林公園健康齊步走

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣稅務局今天下午在台東森林公園舉辦「健康漫步走」健行活動，吸引400多人報名參加。記者徐白櫻／攝影
台東縣稅務局今天下午在台東森林公園舉辦「健康漫步走」健行活動，吸引400多人報名參加。記者徐白櫻／攝影

為讓租稅宣導活動更多元有趣，台東縣稅務局今天下午在森林公園舉辦「健康漫步走」宣導活動，吸引400多人報名，現場設置有獎徵答及小吃攤位，另有闖關遊戲及摸彩活動，親子家庭在森林公園度過愉快的周日假期。

「健康漫步走」健走活動下午3點開場，稅務局長李素琴、台東市長陳銘風及國民黨立委參選人黃建賓等人到場，帶領報名家長、小朋友一起繞行森林公園。

稅務局長李素琴指出，健走活動適合闔家大小參加，不會讓稅務宣導流於呆板，希望透過活動告訴大家，消費記得索取統一發票，若使用雲端發票可以更環保。

現場每完成一個闖關遊戲都有機會獲得精美小禮，另外還有液晶電視、變速腳踏車、煮烤兩用鍋、多功能美食鍋及超商禮物卡等多項摸彩禮品，抽到獎品的人都很開心。

活動嘉賓在台上射紙飛機，台下小朋友開心搶飛機。記者徐白櫻／攝影
活動嘉賓在台上射紙飛機，台下小朋友開心搶飛機。記者徐白櫻／攝影
幼兒園小朋友參加活動，表演萌樣吸引家長猛按快門。記者徐白櫻／攝影
幼兒園小朋友參加活動，表演萌樣吸引家長猛按快門。記者徐白櫻／攝影

森林公園 統一發票 健走

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