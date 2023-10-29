嘉市世賢、重慶二街行人庇護島凸出 市府：尚未完工 會加強交維

嘉義市垂楊路設20處庇護島完工後，因用路人不習慣甚至騎上庇護島，因而改善3處易肇事路口；近來市民發現世賢路、重慶二街人行道也設計成凸出一塊的庇護島，擔心會不小心騎上去，引發熱議，「這個設計根本是在害人」，不過也有人認同這設計，認為有在看路並不會撞到。市府工務處表示，這是人行道設計避車彎型式，工程尚未全數完成，會請廠商加強交維設施，後續將邀交通相關單位進行勘查。

市府於垂楊路新設20個庇護島，一些用路人不習慣，甚至將車騎上庇護島，市府加強警示標誌、宣導，也重新檢討部分路口，考量用路人習慣、各路口幾何形狀、大小及橫交道路寬度、垂楊路行人穿越道線位置等因素，重新調整安和街、融和街、民國路口等3處路口的行人庇護島型式，改以延伸舊有庇護島方式達成庇護效果。

近來市民發現施工中的世賢路三段（重慶路至新民路）人行道改善工程，路口也有類似庇護島的凸出設計，從原本的道路突出令用路人不習慣。批評「這個設計根本是在害人的」、「這次應該會有很多機車中獎」、「跟行車有仇，這不是凡人能想出來了」、「頭殼壞掉的設計 老是模仿其它國家 不曉得國情不同 文化不同 學的跟四不像 亂七八糟」

但也有網友替市府說明，這叫「外推人行道」，也可叫「停車彎」，在國外是正常且正確設計，跟行人庇護島一樣，只有愛「切西瓜」的垃圾駕駛才會覺得這種東西礙到他們，而且好處很多，避免直行車走路肩，停車不用擔心前者撞上，右轉車直接銜接車道，行人少走幾步在有風險的路口，人在那上面對禮讓行人的車輛更好判斷是要過馬路的行人，轉彎車也更容易發現要過的行。