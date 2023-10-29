曾文南化連通管明年6月將通水 每天可供80萬頓備援水量

全台最大曾文水庫竣工50年，行政院長陳建仁今下午到大壩紀念碑切蛋糕慶祝，隨後前往視察曾文南化連通管工程，宣布曾文南化連通管將提前半年完成，預計明年6月通水，曾文水庫可提供每日80萬噸的備援水量支援南化淨水廠，南化水庫溢流也可反送到烏山頭存放。

經濟部水利署長賴建信說，台南、嘉義川流水少、庫容多，高雄川流水多、庫容少，目前南化水庫與高屏堰間已有連通管，若再增加曾文南化連通管，就能把更多高雄地區川流水存下來，逢乾旱時能調節水源，穩定嘉義、台南、高雄供水。

賴建信也說，曾文南化聯通管總長27.33公里，已完成22.79公里，截至10月25日進度達82.23%，全力趕辦曾文南化連通管工程，預計可提前在明年6月底完工；此外，預留木瓜園台地、東口堰等2處地點，後續將利用水位差，規畫小型水力發電場。

陳建仁表示，透過找水、省水、調水等方法穩定旱季供水，曾文南化連通管將提早半年通水，盼發揮效益。也將持續推動台南、新竹海水淡化廠、伏流水開發，完成水庫清淤、西部水資源設施的珍珠串計畫，未來研擬串連彰化地區，盼穩定灌溉、民生、工業用水。

陳建仁也說，曾文水庫防淤隧道的象鼻鋼管工法，是台灣自己發明的，每小時透過象鼻鋼管運下來的砂量，相等於2萬輛卡車載運量，利用自然原理產生動力，既有效率，運下來的砂石還能使用、販售，每年增加3千萬元收入，是全台首座最大排砂設施。