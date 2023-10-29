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全國健美健身錦標賽雲林登場 200多名選手參賽

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加，中油嘉義營業處在現場發放自有品牌咖啡為健美選手加油，並因應明年選舉，在咖啡杯身以「不買票‧不賣票」、「廉能小監兵啡你莫屬」等標語貼紙向民眾傳遞反賄選及廉能觀念。

雲林縣長盃全國健美健身錦標賽吸引全台200多為健身愛好者參加，比賽項目高達312項次，預計比賽時間將到晚上7時結束。

雲林縣長張麗善表示，雲林不只是農畜業大縣，更是體育人才孕育寶地，培養出許多亞奧運及非亞奧運項目優秀選手，近年也帶動地方健美健身項目，並與中華民國健美健身協會合作成立｢中華台北健美健身國家代表隊訓練中心-雲林基地｣，成為中華健兒們的強力後盾。

雲林縣體育會健美委員會主委陳學林表示，雲林是鄉土親情味濃厚的縣市，健美健身比賽不忘融合雲林在地特色，場外有許多優質在地伴手禮展示，只要來參賽就有拿不完的伴手禮，委員會也加碼祭出總獎金30萬元，相信能讓大家滿載而歸。

副主委陳建源則感謝中油嘉義營業處大力支持，在比賽現場發放自有品牌咖啡為健美選手加油打氣，並發揮創意在咖啡杯身以「不買票‧不賣票」、「廉能小監兵｜啡你莫屬」標語貼紙向民眾傳遞反賄選及廉能觀念，充分展現企業社會責任。

雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加，中油嘉義營業處在現場發送咖啡傳遞反賄選及廉能觀念。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加，中油嘉義營業處在現場發送咖啡傳遞反賄選及廉能觀念。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加，雲林縣長張麗善（左十）到場為選手加油打氣。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加，雲林縣長張麗善（左十）到場為選手加油打氣。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長盃全國健美健身錦標賽今天在西螺力霸保齡球館登場，吸引200多人參加。記者陳雅玲／翻攝

雲林 咖啡

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