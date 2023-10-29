城隍廟表揚72名逆境天使 遲緩生天天苦練疊杯成國手

嘉義市城隍廟慈善會今天頒發第十屆「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰72名清寒家庭中孝行優良的孩子。其中民生國中二年級特教生宋惟森雖然中度發展遲緩，克服先天障礙，每天不間斷苦練疊杯技藝，成為嘉義市唯一的智能身心障礙疊杯國手。11月中旬將前往韓國為國爭光。市長黃敏惠表示，不論聰明才智如何，每個人都有自己的特色，珍惜遇到對的人，老師是孩子的貴人，每個孩子都是能挖掘的力量。

獨自扶養宋惟森的父親宋建興表示，惟森出生時因缺氧，造成中度發展遲緩，就讀志航國小五年級時，疊杯競技引進嘉義市特教班，讓他有機會參加該項技藝培訓，進而邁向國手之路。惟森參加培訓後，有興趣繼續拚，在校利用午休時間苦練1小時，放學回家後再練1小時，六年級時終於獲選為嘉義市代表隊選手，升上國中後仍不間斷練習獲選為國手。今年4月參加新加坡「2023競技疊杯世界盃錦標賽」，團隊獲得3金、4銀、4銅等優異成績， 11月中將前往韓國光州參加「2023競技疊杯亞錦賽」為國爭光。

宋惟森曾獲得模範兒童、議長獎、滾球及疊盃競賽等大大小小獎項，以此報答父恩。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，每位申請助學金的學生，都由學校老師親筆推薦學生具體的孝親事蹟，有來自單親、中低收、清寒、失業、隔代教養等弱勢家庭，這些孩子卻能吃苦耐勞，樂觀面對，貼心幫忙家務及照顧家人，甚至在逆境飛翔，學業名列前茅及熱心幫助同學，展現堅強的生命韌性。

順億關係企業總裁林文村也是慈善會董事與母親林邱銀花響應城隍廟慈善會孝親助學金活動加碼贈毯子禮品及每位學生2千元，溫暖每位得獎學子的心。

海軍陸戰隊指揮官中將馬群超提供精美禮品鼓勵學子，鼓勵逆境天使們也可選擇從軍之路，升學及就業，不僅減輕家庭負擔並可保家衛國。