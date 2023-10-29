超捧場！蔡易餘穿上可愛獅子裝 和她齊跑半程馬拉松
嘉義縣水上鄉舉辦首屆「水上UP半程馬拉松 」，今天清晨從北回歸線23.5地標開跑，立委蔡易餘換上可愛獅子裝，水上鄉長林緗亭也穿上橘色南瓜裝，兩人亮相超級吸睛，打扮充滿萬聖節氛圍，吸引大家爭相合照。縣長翁章梁到場鳴槍起跑，為跑者加油打氣。
林緗亭說，第1屆水上UP半程馬拉松報名踴躍，共有1300人報名參加，公所已提報體育署運動i台灣113年競爭型計畫，爭取中央經費補助，明年將朝向結合「水上仙草柔軟節」活動，希望與水上農會及水上體育會合辦第2屆，擴大參與人次，推廣水上特色作物。
路線從主場地北回太空館出發，沿著柳林自行車道、經過水上鄉公所、穿越台82 線快速道路橋下運動公園、進入八掌溪綠色隧道，最後抵達嘉南大圳自行車道；路線規畫多元，提供半馬21K、13k及6K健行組等路線，適合有運動習慣的長跑者、初次體驗者等各年齡層，也適合親子共跑。
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