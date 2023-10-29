快訊

迴力鏢再現！黃捷曾批韓國瑜選總統先請辭 他不排除發動「二次罷捷」

撐5年！從iPhone 8 Plus升至iPhone 15 Pro更耐用 他列6優點「可再戰10年」

不滿違規記點新制 職業駕駛發動「繞行」交通部、赴法院按鈴告

超捧場！蔡易餘穿上可愛獅子裝 和她齊跑半程馬拉松

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
立委蔡易餘今早換上可愛獅子裝，參加首屆水上UP半程馬拉松。圖／嘉義縣政府提供
立委蔡易餘今早換上可愛獅子裝，參加首屆水上UP半程馬拉松。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉舉辦首屆「水上UP半程馬拉松 」，今天清晨從北回歸線23.5地標開跑，立委蔡易餘換上可愛獅子裝，水上鄉長林緗亭也穿上橘色南瓜裝，兩人亮相超級吸睛，打扮充滿萬聖節氛圍，吸引大家爭相合照。縣長翁章梁到場鳴槍起跑，為跑者加油打氣。

林緗亭說，第1屆水上UP半程馬拉松報名踴躍，共有1300人報名參加，公所已提報體育署運動i台灣113年競爭型計畫，爭取中央經費補助，明年將朝向結合「水上仙草柔軟節」活動，希望與水上農會及水上體育會合辦第2屆，擴大參與人次，推廣水上特色作物。

路線從主場地北回太空館出發，沿著柳林自行車道、經過水上鄉公所、穿越台82 線快速道路橋下運動公園、進入八掌溪綠色隧道，最後抵達嘉南大圳自行車道；路線規畫多元，提供半馬21K、13k及6K健行組等路線，適合有運動習慣的長跑者、初次體驗者等各年齡層，也適合親子共跑。

立委蔡易餘（右二）今早換上可愛獅子裝，參加首屆水上UP半程馬拉松。圖／嘉義縣政府提供
立委蔡易餘（右二）今早換上可愛獅子裝，參加首屆水上UP半程馬拉松。圖／嘉義縣政府提供
立委蔡易餘（右二）今早換上可愛獅子裝，水上鄉長林緗亭（左三）也穿上橘色南瓜裝。圖／嘉義縣政府提供
立委蔡易餘（右二）今早換上可愛獅子裝，水上鄉長林緗亭（左三）也穿上橘色南瓜裝。圖／嘉義縣政府提供

馬拉松 運動 林緗亭

延伸閱讀

鹽塵害重創嘉義水稻 蔡易餘爭取每分地領1800元救助金

趙天麟不倫陸女 范雲：照例不回應此類個人感情事件

蔡易餘爭取連任 請17尊神明坐鎮競選總部

東石要蓋醫院了！國發會拍板後 最快明年展開設院計畫

相關新聞

台南大內酪梨價趨堅「酪梨王」大賽熱催買氣

台南市大內區盛產的酪梨揮別日前中元節產量暴增價格低迷，近月來價格翻倍買氣旺，地方今更辦理首屆全國酪梨果王挑戰賽，吸引逾百...

嘉義縣鹿草中寮城隍廟百年榕樹 首辦「老樹巡禮」說故事

嘉義縣列管82棵珍貴老樹，鹿草鄉就占11棵，是平原區中數量最多的，鄉內的老樹都是榕樹，樹齡最大的已經有340年以上。縣府...

今天回嘉…來就送我是馬克貼圖 嘉義小旅行吃的玩的逛不完

嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號，聚集嘉義市旅遊資訊，且有專屬免費貼圖，有網友誤以為是詐騙，市長...

新營糖廠活化無進度 議員批跳票

台南市新營糖廠活化案受地方關切，議員指從前市長賴清德就簽下承諾書，要規畫為動漫園區，但活化案卻跳票，欺騙新營區居民感情，...

嘉市府攜手成大 無人機飛入校園調查碳匯能量

政府推動2050淨零碳排目標；嘉市府與成大測量及空間資訊學系副教授吳治達團隊合作，選定玉山國中及興嘉國小等2校，運用無人...

國際風箏衝浪賽 選手數創新高

雲林縣四湖三條崙海水浴場東北季風風力強，成功轉型為風箏衝浪場地，縣府昨天展開國際風箏衝浪賽，來自10多個國家、200名極...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。