超捧場！蔡易餘穿上可愛獅子裝 和她齊跑半程馬拉松

嘉義縣水上鄉舉辦首屆「水上UP半程馬拉松 」，今天清晨從北回歸線23.5地標開跑，立委蔡易餘換上可愛獅子裝，水上鄉長林緗亭也穿上橘色南瓜裝，兩人亮相超級吸睛，打扮充滿萬聖節氛圍，吸引大家爭相合照。縣長翁章梁到場鳴槍起跑，為跑者加油打氣。

林緗亭說，第1屆水上UP半程馬拉松報名踴躍，共有1300人報名參加，公所已提報體育署運動i台灣113年競爭型計畫，爭取中央經費補助，明年將朝向結合「水上仙草柔軟節」活動，希望與水上農會及水上體育會合辦第2屆，擴大參與人次，推廣水上特色作物。