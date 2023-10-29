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倡議綠色生活 台江社大師生騎U-bike遊山海圳

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供

台南社區大學台江分校倡議綠色生活，規畫山海圳國家綠道系列課程，利用U-bike系統規畫單車騎遊，邀學員近距離跟著河流去旅行，親近台灣山海圳國家綠道。

學員們在沈介文老師帶領，從南科火車站騎上U-bike，一路沿著山海圳國家綠道，暢遊嘉南大圳南幹線，再到善化茄拔天后宮參訪，走讀曾文溪、戀占石到南北幹線分歧站，接上嘉南大圳國家綠道，營造綠色城市生活。

社大台江分校推薦，從南科火車站一出來就可以接上山海圳國家綠道，為此社大台江分校河流班學員在沈介文老師帶領，齊集南科火車站租用U-bike單車，騎遊山海圳到嘉南大圳國家綠道，先到綠道旁的小新營苗圃，認識植物，再沿著南幹線綠道騎行；再參訪茄拔天后宮，踏查曾文溪、渡仔頭、官田三大水橋，中午騎到烏山頭水庫戀占石野餐，下午再沿著水圳騎到南北幹線分歧站，認識嘉南大圳灌溉系統，接上嘉南大圳國家綠道之後，一路前往今年五月台江水日種樹的圳道，最後折返南科火車站，沿途認識國家綠道植物及水圳生態特色。

學員吳清榮更從台江海尾寮出發，騎到南科火車站與學員會合。他說，U-bike騎遊山海圳國家綠道，可漫遊看見更多在地風景，這是很棒的山海圳國家綠道綠色旅行，比開車更方便。

另名學員黃秋華也說，台灣山海圳國家綠道從倡議催生到完成得來不易，這次騎著U-bike騎遊山海圳綠道初體驗令人難忘，單車行程輕鬆自在，大人小孩都適合。

學員鄭瑞文則說，有別於之前開車移動，這次改騎腳踏車，有專用腳踏車路線，加上兩旁樹蔭，免於受汽車干擾，可以愜意欣賞沿路水圳風光，這趟綠道學習之旅收獲滿滿。

社大台江分校表示，台灣山海圳國家綠道從縱貫大台南市的山海平原，台江流域社群倡議催生山海圳以及嘉南大圳國家綠道，希望能夠促進市民運用城市綠色交通工具，走讀山海圳及嘉南大圳國家綠道。

倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供
倡議綠色生活， 台南社大台江分校師生騎U-bike遊山海圳。圖 ／台南社大台江分校提供

火車站 台江 南科

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