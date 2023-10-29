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嘉義縣鹿草中寮城隍廟百年榕樹 首辦「老樹巡禮」說故事

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，帶領民眾認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，帶領民眾認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影

嘉義縣列管82棵珍貴老樹，鹿草鄉就占11棵，是平原區中數量最多的，鄉內的老樹都是榕樹，樹齡最大的已經有340年以上。縣府農業處號召培訓老樹志工，今在鹿草鄉中寮安溪城隍廟舉辦「時光樹語：老樹的故事與守護」活動，帶領民眾老樹巡禮、介紹故事。

林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株說，台灣老樹種類最多的是榕樹、茄苳、樟樹，隨著荷蘭、日本及國民政府來台，陸續帶來許多樹種。老樹需具備樹齡100年以上，胸高直徑1.5公尺以上，樹冠面積長乘寬400平方公尺，或具歷史意義、地方代表性等其中一項，才能被列為珍貴老樹。

蔡緊株也說，全台老樹通病就是「生病」，包括褐根病、木材腐朽等，是熱帶氣候必須面臨的問題，也希望新種的樹不要再設花台，可做柵欄鏤空、保留座椅功能，但不要整個用水泥封起來，讓樹木更健康，也能夠串連人、樹、文化及歷史。

縣長翁章梁說，老樹通常都位於廟宇、聚落，與當地居民的信仰、文化與生活息息相關，有改善氣候、人際交往功能，但為了建設、蓋房，很多老樹都被砍掉了，道路拓寬也因為沒有錢，得把原本的路樹砍掉，若多徵收一點土地，就可以把樹留下來。

鹿草鄉中寮安溪城隍廟旁老榕樹，位於廟口正前方，有將近200年歷史，主段粗壯，在約1公尺處分叉成2個枝幹，樹皮外觀己出現枯老現象且枝葉稀疏。廟旁2株老榕樹枝幹茂密、樹冠相連，與一旁城隍廟有同樣悠久的歷史故事，擔起鐵架固定多年，是當地村民活動、乘涼的據點。

嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，鹿草鄉長嚴珮瑜到場參加，與民眾一起認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，鹿草鄉長嚴珮瑜到場參加，與民眾一起認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，帶領民眾認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，帶領民眾認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，縣長翁章梁到場參加，與民眾一起認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
嘉義縣政府農業處舉辦老樹導覽活動，縣長翁章梁到場參加，與民眾一起認識老樹歷史文化。記者黃于凡／攝影
林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株介紹老樹歷史。記者黃于凡／攝影
林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株介紹老樹歷史。記者黃于凡／攝影
林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株介紹老樹歷史。記者黃于凡／攝影
林業試驗所嘉義分所副研究員蔡景株介紹老樹歷史。記者黃于凡／攝影

城隍廟 嘉義 荷蘭

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