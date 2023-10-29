台南海安商圈萬聖節派對嗨翻天 邀民扮裝搗蛋開趴

「2023台南市海安觀光商圈萬聖節派對」昨今在中西區民生路至府前路段舉行，除了有盛大的裝扮遊行，還有舞團以及氣勢磅礡的南人重機團隊扮裝騎士登場，晚上還有精彩的變裝派對比賽，連續兩天的音樂饗宴及熱情舞蹈，要帶給民眾難忘的萬聖假期。

市長黃偉哲表示，每年西洋萬聖節慶典已成為台南商圈的經典活動，今年的海安商圈萬聖節派對擴大舉辦，包含有迺鞋市in海安府城經典製鞋工藝特展、崑山科技大學綠色永續主題市集、延續到東西向尊王路也有國華友愛新商圈「2023走出戶外街區越野農產綠化活動」萬聖點心美食導彈、搞怪越野迷宮，另集結了超過上百攤的文創市集，不只好逛、好玩、好吃還超級有趣。

海安商圈理事長黃舜屏表示，海安萬聖派對活動邀請Myaowl喵喔插畫家設計超萌主視覺，並與樂田設計合作設計，為明年台南4百年慶祝推出2024台南400年悠遊卡限定款，另外民眾於海安萬聖節派對活動店家使用悠遊卡與悠遊付消費享10%回饋及滿額贈好禮的好康優惠。年底12月商圈也即將舉辦海安聖誕音樂節活動，要用歡樂的氣氛迎接嶄新2024年，請大家拭目以待。