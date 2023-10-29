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今天回嘉…來就送我是馬克貼圖 嘉義小旅行吃的玩的逛不完

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠在臉書發布嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息。圖／翻攝黃敏惠臉書
嘉義市長黃敏惠在臉書發布嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息。圖／翻攝黃敏惠臉書

嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號，聚集嘉義市旅遊資訊，且有專屬免費貼圖，有網友誤以為是詐騙，市長黃敏惠在個人臉書留言相關資訊，才讓網友分享這好康貼圖訊息。

黃敏惠臉書表示，嘉義市很小，60平方公里」但蘊含著豐富在地特色，從小吃、咖啡、老宅木都、人文到藝文，都具有獨特的城市風貌。

今年10月，嘉義市政府和 @LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」(LINE ID: @homechiayi)官方帳號，除了聚集嘉義市的風格店家資訊、當月主打活動與優惠，也涵蓋最內行道地的吃喝玩樂與伴手禮情報，推薦各種嘉式生活、旅遊的最佳體驗路線，創造一百種讓你我隨時想回嘉的理由。

地方社群媒體也分享相關訊息，非詐騙是嘉義市政府送貼，我是馬克的免費貼圖啦！

嘉義市長黃敏惠在臉書發布嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息，且有專屬免費貼圖，有網友誤以為是詐騙。圖／翻攝臉書嘉義多一點
嘉義市長黃敏惠在臉書發布嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息，且有專屬免費貼圖，有網友誤以為是詐騙。圖／翻攝臉書嘉義多一點
嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息，聚集嘉義市旅遊資訊，且有專屬免費貼圖。圖／翻攝黃敏惠臉書
嘉義市政府和@LINE台灣攜手推出「今天就回嘉」官方帳號訊息，聚集嘉義市旅遊資訊，且有專屬免費貼圖。圖／翻攝黃敏惠臉書

嘉義 貼圖 LINE

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