台南家防中心 進用7社工新鮮人

因應家庭暴力防治社工人力缺額，台南市社會局與嘉南藥理大學社會工作系簽署「培力保護性社工產官學合作計畫」備忘錄，透過深碗教育課程、實習及工讀等，結合該校進修部推動老人保護預防性關懷服務計畫，透過系統性且漸進式多元培育制度，超前部署到大學培力未來保護性專業社工人力。

就讀嘉南藥理大學社工系「小康」，從小在單親家庭曾受社會協助，懷抱長大也要當社工夢想，不料媽媽卻擔心社工工作危險反對，「小康」把夢想藏心底。直到今年學期初，在網路徵才消息看到社會局社工助理職缺，鼓起勇氣向媽媽提起，討論後媽媽支持「小康」透過工讀了解實務工作狀況，今年畢業後成為家暴防治中心社工員。

社會局長盧禹璁指出，保護性工作因處理案件性質比一般社福工作挑戰性高，多數學生對家庭暴力、兒童虐待或性侵害等服務工作抱持保留態度，因此今年特別與嘉藥簽署合作備忘錄，目前有71名學生參與合作計畫，讓學生認識保護性工作，打破因誤解害怕迷思，勇於踏出職場探索第一步。

嘉南藥理大學校長錢紀銘表示，很開心有機會攜手社會局推動產官學合作，邀請17名資深保護服務督導到校講授實務工作，並到地檢署參訪了解服務流程；透過多元實習及工讀方案，讓學生提前培力就業技能。

家暴防治中心今年順利進用7名應屆畢業職場新鮮人，未來也會持續努力規畫與各校合作機制，期透過前端扎根教育，成功培育未來社會安全網即戰力。