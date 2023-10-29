國際風箏衝浪賽 選手數創新高

雲林縣四湖三條崙海水浴場東北季風風力強，成功轉型為風箏衝浪場地，縣府昨天展開國際風箏衝浪賽，來自10多個國家、200名極速選手參賽，縣長張麗善說，有史以來最多人報名，熱水盥洗設施設備、沙灘體質等改善升級。海委會海洋資源處副處長郭進興認為人潮攀升，恐有乘載問題，建議制定收費永續管理。

四湖三條崙海水浴場進入冬季，東北季風風力可高達40幾節，經國際風箏衝浪組織ＩＫＯ認證，成功轉型風箏衝浪場地，縣府開辦為期2天第3屆國際風箏衝浪公開賽，賽事包括繞標競速、跳高表演，首度新增風翼水翼競速，吸引大批遊客。

張麗善說，縣府針對海堤景觀平台、戶外沖洗及室內熱水盥洗設施設備、沙灘體質、防風林等硬體建設優化，軟體方面舉辦國際風箏衝浪公開賽、國際海洋音樂祭，打開觀光能見度。

海委會海洋資源處副處長郭進興說，三條崙海域人潮比過去成長很多，接下來應思考場域乘載量問題，建議縣府研擬永續管理模式；張麗善允諾會規畫經營。

參賽選手有甫自全運會風箏浪板水翼型競賽項目勇奪前3名莊九為、曾宗廉及莊子言，3人連3年來雲林參賽，異口同聲說「絕不缺席！」風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人侯佳玲也「連三」從澎湖來台參賽，與國際玩家「箏」相交流。今天還有2場次風箏、風翼賽事及解說，民眾可自由入場參加。