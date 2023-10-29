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嘉市府攜手成大 無人機飛入校園調查碳匯能量

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
成大測量及空間資訊學系副教授吳治達日前與環保局長李佳禾到玉山國中交流，由農業工程研究中心研究員洪若彬演示空拍機操作。圖／嘉市環保局提供
成大測量及空間資訊學系副教授吳治達日前與環保局長李佳禾到玉山國中交流，由農業工程研究中心研究員洪若彬演示空拍機操作。圖／嘉市環保局提供

政府推動2050淨零碳排目標；嘉市府與成大測量及空間資訊學系副教授吳治達團隊合作，選定玉山國中及興嘉國小等2校，運用無人機調查校園綠地碳匯能量，除提供環境科普教育，計畫結果將提供環保局做未來碳盤查重要數據，環保局明年將編預算擴大調查，帶動城市永續發展。

「永續跨領域整合型計畫」是成大建築系林子平副院長、公衛系李佩珍所長、吳治達副教授及徐宇亮助理教授合作計畫，其中一項結合無人機遙測技術與演算法，估算校園綠地對都市碳蓄存及淨零碳排可能貢獻，探索校園綠地在都市生態重要性。

吳治達擅長運用地理資訊系統與衛星遙測技術，研究空汙、氣候變遷衝擊評估及環境綠蔽率健康效應等環保議題，他說，先前完成成大碳蓄存量估算，團隊決定擴大研究範圍，與市府合作選定玉山國中、興嘉國小調查，日前與環保局長李佳禾到玉山國中與師生交流，由農業工程研究中心研究員洪若彬演示空拍機操作。

碳匯 (carbon sink)是儲存二氧化碳天然或人工「倉庫」，最會儲存天然倉庫是森林，植物吸收二氧化碳行光合作用，1棵樹木有生之年約可吸收900公斤二氧化碳。遙測資料估算森林碳匯使用方法學為常態化差異植生指數，利用紅光與近紅外光反射，顯示植物生長、生態系活力與生產力等資訊，數值愈大、愈紅表示植物生長愈多。

監測植物生長面積變化，生長品質、生理特性，運用指數進行植物與綠地監測，計算校園綠地碳蓄存量，具有快速盤查及一定準確度等優點。

李佳禾說，吳治達關心家鄉減碳，用研究經費將2校納入，無人機航拍提供學校環境科普教育，環保局明年編預算擴大調查。

成大 玉山 指數

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