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新營糖廠活化無進度 議員批跳票

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
新營鐵道地景公園。記者吳淑玲／攝影
新營鐵道地景公園。記者吳淑玲／攝影

台南市新營糖廠活化案受地方關切，議員指從前市長賴清德就簽下承諾書，要規畫為動漫園區，但活化案卻跳票，欺騙新營區居民感情，要求市府跨局處協力幫助新營糖廠活化，同時新營有是全台少見台鐵、糖鐵及鹽鐵「三鐵共構」，期待復駛，發展鐵道觀光；市長黃偉哲允諾積極先拚糖廠活化，再爭取鐵軌復駛。

議員趙昆原說，自從新營糖廠煙囪被打掉後，大新營區沒落至今，新營糖廠活化開發案歷經前縣長蘇煥智、前市長賴清德、代理市長李孟諺到現任市長黃偉哲，賴清德擔任市長承諾要把新營糖廠列入六大指標建設卻跳票，10多年過去，新營糖廠活化案跳票無進度，製糖歷史設備遭荒廢。

趙昆原表示，期盼市長黃偉哲和都發局做好規畫，讓新營糖廠活化成功；同時有台鐵、糖鐵、鹽鐵相關軌道還存在，在新營車站大平台Plus，大平台計畫納入糖鐵及鐵道地景公園一併規畫，重現三鐵共構，新營區議員沈家鳳、王宣貿、李宗翰也有相同主張。

都發局說，南市府前已完工新營鐵道地景公園、糖鐵綠廊縫合計畫等約6公頃餘廣大腹地，開放民眾休閒使用，透過台糖鐵道轉型綠廊道計畫，間接促成轉型發展。另為推動新營糖廠土地活化利用，都發局6月委辦「新營糖廠整體規畫及都市計畫變更委託技術服務案」，9月邀集台糖及府內各單位完成工作計畫審查。

都發局長徐中強表示，新營糖廠目前是新營最重要待開發土地，會積極推動糖廠活化開發，下階段先期規畫產出初步草案，會先進行地方意見訪談，後續舉辦座談會，先拚糖廠活化，再循序漸進力促三鐵共構（台鐵、鹽鐵、糖鐵）活化，納入開發方向討論。

糖鐵 鐵道 黃偉哲

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