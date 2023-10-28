台南最美漁光島垃圾日多 日本人協會號召台日百人淨灘

台南安平漁光島是熱門觀光景點，伴隨著遊客的增加，垃圾與日俱增，台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體共同於漁光島辦理淨灘活動，市長黃偉哲一早也特地到場共襄盛舉，感謝大家一起參與共創美麗海洋環境，並期盼透過淨灘活動的舉辦更加促進台日友好交流關係。

市長黃偉哲表示，非常感謝台南市各界的熱心公益，在假日一大早來參與如此有意義的淨灘活動，共同致力於維護安平漁光島景點的美麗風貌，而這次參與活動人數達160人，不僅較往年成長許多，且淨灘範圍也比之前來得更加寬廣。

台南市日本人協會理事長野崎孝男也在臉書分享今天是第三屆清潔活動。 這次又是大成功，約150人聚集， 天氣很好，感覺很好， 大家辛苦了。

黃偉哲也感達奇美食品跟日商可果美贊助餐點慰勞大家，大家出錢出力，盼望未來在持續透過公私協力合作之下，能促使台南愈來愈美麗亮眼。

黃偉哲說，台南與日本之間長期以來交流甚是密切，不論是在官方及民間團體，或是農產品的貿易推廣等皆往來頻繁，透過台南市日本人協會的努力號召下，與台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品、榮美鬱金香酒店等單位共同攜手響應，更加見證台日雙方的深刻情誼，相信台南市的城市外交必能大步向前邁進與成長。