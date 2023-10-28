快訊

國中老師打官司引爆重鬱症 養家接受治療天天像「機器人」

邱淑貞「素顏」同框郭富城 女神近照曝光讚：胖了也好看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南最美漁光島垃圾日多 日本人協會號召台日百人淨灘

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供

台南安平漁光島是熱門觀光景點，伴隨著遊客的增加，垃圾與日俱增，台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體共同於漁光島辦理淨灘活動，市長黃偉哲一早也特地到場共襄盛舉，感謝大家一起參與共創美麗海洋環境，並期盼透過淨灘活動的舉辦更加促進台日友好交流關係。

市長黃偉哲表示，非常感謝台南市各界的熱心公益，在假日一大早來參與如此有意義的淨灘活動，共同致力於維護安平漁光島景點的美麗風貌，而這次參與活動人數達160人，不僅較往年成長許多，且淨灘範圍也比之前來得更加寬廣。

台南市日本人協會理事長野崎孝男也在臉書分享今天是第三屆清潔活動。 這次又是大成功，約150人聚集， 天氣很好，感覺很好， 大家辛苦了。

黃偉哲也感達奇美食品跟日商可果美贊助餐點慰勞大家，大家出錢出力，盼望未來在持續透過公私協力合作之下，能促使台南愈來愈美麗亮眼。

黃偉哲說，台南與日本之間長期以來交流甚是密切，不論是在官方及民間團體，或是農產品的貿易推廣等皆往來頻繁，透過台南市日本人協會的努力號召下，與台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品、榮美鬱金香酒店等單位共同攜手響應，更加見證台日雙方的深刻情誼，相信台南市的城市外交必能大步向前邁進與成長。

台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供
台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體，一大早到漁光島辦理淨灘活動。圖／台南市政府提供

台南 日本 黃偉哲

延伸閱讀

新營糖廠活化案議員批賴清德跳票 黃偉哲：列重點推動

狀告蔡總統、台南市長！他愛妻病逝、養母住院 告官登革熱防治不力涉瀆職

天馬電台基地空轉13年淪「天馬行空」？黃偉哲回應了

台積電1.4奈米廠不來台南？黃偉哲「這句話」透玄機

相關新聞

日退休官嘉市Longstay中風復健佳 拜會黃敏惠激動落淚

77歲日本公務員松川修2006年退休，在嘉義市租屋Long Stay，每年抵台，租機車逛全台各地大街小巷，與夫妻檔街頭藝...

70歲西螺大橋 爭取1.8億全面維修

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善22日攜手歡慶西螺大橋通車70周年，其實腳下的西螺大橋已有部分鋼構出現鏽蝕、橋面板底混凝土...

台南最美漁光島垃圾日多 日本人協會號召台日百人淨灘

台南安平漁光島是熱門觀光景點，伴隨著遊客的增加，垃圾與日俱增，台南市日本人協會今天攜手多個南市民間團體共同於漁光島辦理淨...

新營糖廠活化案議員批賴清德跳票 黃偉哲：列重點推動

台南市新營糖廠活化案備受地方關切，議員指從前市長賴清德就簽下承諾書，要規劃為動漫園區，但活化案卻跳票，欺騙新營地區居民的...

留法戲劇博士與法國夫婿「木都」打造老屋劇場 上演光影劇「海上傳說」

阿里山腳下的嘉義市有6千多棟木屋，被稱為「木都」，留法戲劇博士蔡明璇與丈夫、法國漫畫家高大衛，改造住家木屋，成為可閱覽漫...

天馬電台基地開發不成 土地交還中央

台南市安南區天馬電台（中央廣播電台前台南分台）基地開發無進展，空轉13年，曾提議做影視園區、戲劇學校，還有大型遊樂場、特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。