柳營荷蘭村 爭取游船觀光航線

台南市柳營區德元埤荷蘭村在縣市合併前的前縣長蘇煥智任內，投資2.4億元闢建，其中規畫從德元埤搭船到敏惠護校旁的路東碼頭，帶動水上遊憩觀光，議員昨在議會批建設沒有延續推動，造成觀光停滯，市長黃偉哲允諾，會盡快與相關單位討論後續可行的方案。觀旅局表示，第一階段已爭取公告水域活動，第二階段再努力爭取航線。

議員趙昆原表示，德元埤荷蘭村2005年整體規劃2010年完工啟用，路東碼頭也蓋好了，要求推動太陽能船遊湖觀光，為地方帶來商機。

觀旅局表示，縣市合併後加強設施維護及機能提升，包含廁所、停車格、水道、景觀、候船亭、露營區、展售館消防及屋頂等投入經費約2710萬，並持續活化及營造風景區品牌，辦理風車節、水域遊憩活動，縣市合併後軟硬體共計投入約4128萬元。

觀旅局說，行駛太陽能船至敏惠護專路東碼頭航線(單程航線約2公里)，主管機關經濟部水利署及農水署嘉南管理處考量德元水庫水位高度控制不易，恐太陽能船營運時吃水深度不足，影響營運、造成船身損傷及影響遊客安全，尚未能於第一期同意劃設，已提出建議進行協調，水利署初步同意納入下次公告時檢討。

至於常態性水域活動，已協調水利署及農水署嘉南管理處修正公告「德元埤水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，開放局部區域得以申請許可方式行船筏、浮具；委外廠商表示有意願申請行駛獨木舟、SUP的水域遊活動，將持續輔導經營團隊使其常態化。