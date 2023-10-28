聚落畫為農地 地方盼列城鄉區

國土規畫對地方影響重大，陸續傳出不利耕種的旱地被畫為農地案例，嘉義縣議員昨天在議會臨時會提出，朴子市仁和活動中心旁鄉村聚落被畫為農地，但該地無灌溉及排水功能，並非耕種良田，盼縣府掌握土地使用狀況修正。經發處表示，實地履勘3個鄉鎮，後續會加速推動。

副議長陳怡岳說，國土規畫明年就要執行，朴子市仁和里小槺榔目前編為農二，就是一般農地，但小槺榔福安宮旁有許多住宅，且該地沒有水源、不是良田，土壤內含有許多石頭，建議編列為城鄉區，較符合現況，也希望縣府到各鄉村實地了解，而非單靠航照圖編定。

議員詹琬蓁也接獲陳情，小槺榔是不利耕作的旱地，沒有灌溉及排水功能，卻被編定為農二。土地編定問題不只出現在朴子市，其他鄉鎮也有出現類似問題，希望經發處爭取更多經費實地履勘，檢討各鄉鎮的國土規畫，實際掌握土地使用狀況。

經發處長江振瑋說，依據內政部國土管理署規定編列地目，也可爭取「鄉村區整體規畫」實地履勘，嘉義縣共有18個鄉鎮市，目前已執行山區3個鄉鎮，還有3鄉鎮準備執行，會持續向中央爭取規畫經費，不一定能在國土規畫前完成，但土地分區不影響土地使用。

議長張明達說，經發處向中央爭取經費，執行鄉村區整體規畫實地履勘，希望議員到各地傾聽民意，支持經發處爭取經費，讓地方更加繁榮。

江振瑋說，小槺榔鄰近故宮南院、科學園區及縣治特區，未來有機會透過鄉村區整體規畫，由農二變更為鄉村區。