天馬電台基地開發不成 土地交還中央

台南市安南區天馬電台（中央廣播電台前台南分台）基地開發無進展，空轉13年，曾提議做影視園區、戲劇學校，還有大型遊樂場、特色公園、國民運動中心，甚至將安南區公所和分局移到此，議員昨天在總質詢時要求市長黃偉哲表態。黃偉哲表示，天馬電台兩度招商不成，土地已交還國財署，後續會再好好思考，廣納意見做最符合地方期待的使用。

議員黃麗招表示，天馬電台基地在2017年專案討論由機關用地調整為創意文化專業區，招商不成應繼續努力，有人提議把區公所及警察局遷建到天馬電台，但安南區公所現址是在市中心，花數千萬元進行結構補強12月要完工，地方意見是公所及後面市有地是商業區共有1千多坪，應該要原地重建。

另安南區51個里已有133座公園，還有商60重劃後有3、4公頃特色公園兼滯洪池，有人還要求做都會公園，希望市府將遠景看得更遠，天馬電台用地規畫完整應好好規畫，興建可帶動地方發展及繁榮的亮眼建設，吸引觀光人潮。

黃偉哲表示，天馬電台由國有財產署委託台南市政府招商，過去二次招商沒有成功的原因，是國財署認為只是蓋房子或住宅區，不符合天馬電台做為文化創意園區的發展方向。

黃偉哲表示，對於本區的開發他持開放的態度，用於興建行政廳舍也好、公園也好，所有建設性的想法，他都敞開心胸來討論。

市府指出，本區的招商案為南市府與國產署簽訂合作改良合作利用契約，由南市府文化局辦理招商作業，但兩次評審未有合格申請人，為使該基地更具開發效益、滿足地方期待，帶動區域發展，該區域現由都發局做後續規畫，將納入都市計畫通盤檢討，並依法規辦理公聽會，聽取各方意見。