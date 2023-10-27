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前主播陳以真久違現身！現職身分曝光 今與陳明文一笑泯恩仇

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
許久不見的陳以真（右一）拿手機與嘉大校長林翰謙（右二）、前嘉大校長邱義源（右三）、前嘉大校長艾群（左）自拍合影。記者李宗祐／攝影
許久不見的陳以真（右一）拿手機與嘉大校長林翰謙（右二）、前嘉大校長邱義源（右三）、前嘉大校長艾群（左）自拍合影。記者李宗祐／攝影

耐斯集團愛之味公司與財團法人食品工業發展研究所（FIRDI ）合作成立國家級「植物奶技術研發中心」，今天在嘉義縣長翁章梁等人見證下簽約。翁章梁表示，計畫案結合產官學的優勢，深耕嘉義，建置綠色產業供應鏈，增加國際市場競爭力。久違的耐斯小公主、前主播陳以真也素顏現身簽約會場。

愛之味董事長陳冠翰表示，目前植物奶全球市場規模約1100億元，每年維持將近10％的成長率，愛之味經營植物奶邁向第15年，未來將利用品牌優勢、研發植物奶技術，與國際綠色產業接軌。

陳冠翰說，10月31日是父親也是耐斯、愛之味共同創辦人陳哲芳逝世2周年，今天同步出版《陳哲芳傳：創新、膽識、人和》，並捐贈400冊給嘉義縣、市圖書館。陳哲芳長子、國票金控總經理陳冠舟表示，《陳哲芳傳》記錄60年代起台灣民生日用品產業的歷史軌跡。

許久沒有在公開場合出現的陳以真，這次也以家族成員身分出席。陳以真曾任青輔會主委，曾獲國民黨提名參選嘉義市長，2011年也代表國民黨參選嘉義縣山區立委，挑戰時任立委陳明文失利，陳明文今天也出席會場，雙方碰面打招呼，一笑泯恩仇。

陳以真目前在吳鳳科技大學任教，是應用數位媒體系的專業級技術副教授。她在現場和一些熟悉的媒體朋友聊近況，她說，就教書啦，沒什麼特別，不想再涉及政治，女兒則在北部就讀高中。

今天完成簽約及新書發表會後，陳以真穿梭在親友間，拿著手機與親友自拍，看她自拍姿勢很「專業」，她說，之前在選舉和選民互動就常自拍，現在學校時和學生互動也都會自拍。

許久不見的陳以真（右一）拿手機與家人自拍。記者李宗祐／攝影
許久不見的陳以真（右一）拿手機與家人自拍。記者李宗祐／攝影
《陳哲芳傳》新書發表大合照。記者李宗祐／攝影
《陳哲芳傳》新書發表大合照。記者李宗祐／攝影
耐斯、愛之味集團親友大合照。記者李宗祐／攝影
耐斯、愛之味集團親友大合照。記者李宗祐／攝影
愛之味董事長陳冠翰（左四）與食工所所長廖啟成（右四）於嘉義產業創新研發中心完成進行簽約儀式。記者李宗祐／攝影
愛之味董事長陳冠翰（左四）與食工所所長廖啟成（右四）於嘉義產業創新研發中心完成進行簽約儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義 陳以真 自拍

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