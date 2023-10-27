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養殖區設土資場導致文蛤死亡？水試所找到原因了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市府相關勘驗文蛤池。圖／市府提供
台南市府相關勘驗文蛤池。圖／市府提供

日前台南市安南區文蛤養殖區漁民代表到台南市議會陳情，懷疑因籌設中的土資場設在魚塭旁，造成近期文蛤品質變差且死亡。市府農業局、工務局立即前往現勘並邀請水試所及專家學者前往採檢水質、文蛤檢體，檢驗初步結果今天出爐，水試所表示，因今年上半年度降雨量少，造成養殖區鹽度偏高與水色過重，文蛤容易因環境變動而受損。

市府工務局表示，目前鄰近文蛤養殖區的土資場正在籌備階段，經查也無非法先行營運。既未營運，也就無收土、填土等作為。初步排除該土資場與鄰近養殖區的文蛤品質有關。

農業局邀請水試所專家參與現勘，25日採樣陳情漁民的養殖場，測得鹽度30-33spu、氨氮0、亞硝酸0、pH8.2。專家推測是因上半年久旱未雨，造成長時間鹽度偏高與水色過重，使得文蛤成長停滯、體弱，對環境抗性差，因此容易因環境變動而受損。農業局表示，將積極協助該名漁民改善養殖環境以提高文蛤品質。

農業局說明，今年4至5月因降雨量少，養殖水質鹽度昇高且溫差過大，不少養殖區都有文蛤死亡問題，包括安南、七股、北門及將軍區，經農業部公告為「文蛤天然災害救助地區」，文蛤養殖狀況不佳。然而，前幾月雨量多，多數養殖區域受損狀況已改善。

針對部分養殖場文蛤品質不佳問題，水試所建議可適時藉由水流或益生菌改善調整水色與透明度，並加強養殖技術的精進，以因應環境變動及時做適當的管理措施。

農業局指出，市府2021年5月20日公告設置安南區港西養殖生產區，並向中央爭取經費，完成後可有效改善生產區養殖排水。

至於土資場鄰近養殖區問題，工務局表示，任何土資場設立前，市府均要求業者提出具體環境保護措施；工務局另也特別說明時間序，表示該籌設中的土資場於2020年申請設立在前，而「安南區港西養殖生產區」則於2021年公告在後。

至於外界擔憂土資場營運品質問題，工務局強調，土資場籌備階段，市府會嚴格審視土資是否有違法情事，審查時會依「農業用地容許使用辦法」來審查設置相關隔離設施。如有違規不法事項，經查情節重大者，最重可撤銷設立許可；後續土資場營運時，工務局及環保局會定期前往稽查，以最高標準檢視要求，避免有非法、汙染環境等情事。

台南市府相關勘驗文蛤池。圖／市府提供
台南市府相關勘驗文蛤池。圖／市府提供

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