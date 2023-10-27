嘉縣梅山觀光車潮漸增 議員協調「這路口」設立加油站

嘉義縣梅山鄉隨著太平雲梯觀光崛起，車潮、人潮都增加，但山區沒加油站，常有外地遊客開車上山油箱見底。議員莊信宗說，有民眾願意提供縣道166、162甲線交叉路口私人土地，盼加油站進駐山區，有助發展觀光。經發處表示，將媒合中油或民間業者，尊重業者意願。

瑞里村長林相卿說，梅山鄉上山後沒有加油站，民眾往返下山加油不便，都會在山腳下加滿才會上山，幾乎家戶必備油桶，裝油備用。瑞峯村長黃文中說，爭取設立加油站多年，但一直沒有下文，希望這次有地主提供土地，增加業者進駐意願，讓山區加油更便利。

議員莊信宗說，隨著梅山鄉觀光發展，連動阿里山奮起湖、雲林草嶺石壁等景點，遊客在山下加油後上山，返程油量幾乎是剛好見底，若錯過加油站，到山上就沒地方能加油，只能挨家挨戶拜託村民幫忙，設立加油站有助發展觀光，也能解決村民生活不便。

莊信宗表示，與地主協調提供縣道166、162甲線交叉路口私人土地，土地面積、租金都可再討論，是太平雲梯以東的交通中心點，對整體山區觀光發展都有益，希望經發處協助引介加油站業者。

縣府經發處表示，今天接獲議員提案，梅山鄉太平、碧湖、龍眼、瑞峯、瑞里、太和、太興周邊無加油站，瑞里村有處私人土地可設立加油站，將媒合中油或民間業者進駐，若業者有設立加油站意願，將協助行政程序，但業者會評估成本及效益，尊重業者進駐意願。