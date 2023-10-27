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邀親子把30萬抱回家！秋之盛典中埔獨角仙農場明天登場

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會共同主辦全民水資源暨農民節表揚「秋之盛典」明天在中埔鄉獨角仙休閒農場登場。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會共同主辦全民水資源暨農民節表揚「秋之盛典」明天在中埔鄉獨角仙休閒農場登場。圖／中埔鄉公所提供

嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會共同主辦全民水資源暨農民節表揚「秋之盛典」明天下午1點到晚上8點在中埔鄉獨角仙休閒農場登場，活動有7大主題包括秋日市集、親子萬聖變裝活動及大家最喜歡的相揪抽大獎，抽獎禮總價超過30萬元，共105個大小獎，有機會將超過9萬元YAMAHA勁戰機車大獎牽回家。

中埔鄉長李碧雲表示，今年要擴大眾人想像，7大亮點為田野好時光主會場、秋日野趣優良乳品推介、淺山埔．漫遊水資源教育之旅、農民節暨優秀農民表揚、秋日市集在地55攤小吃、親子萬聖變裝及相揪抽大獎，邀親子參加，寓教於樂。

「田野好時光」在主舞台區，邀九天民俗技藝團、全球巨星陳孟賢、金曲歌后曾心梅、momo親子台哥哥姐姐、馬戲之門及中埔鄉親達人秀，街頭藝人邀請吉姐藝術氣球及TMA國際魔術大賽總冠軍—KeyroPun帶來精采演出。

「秋日市集」邀文創、中埔農特產、在地小吃等逾55家攤商，徜徉秋日體驗各式優質商品及中埔好物；「淺山埔．漫遊」邀中埔鄉國小高年級生參與，藉由水資源宣講及環境劇場，學習水資源保育理念。

「秋日野趣」邀親子報名參加，結合野溪飄飄、優質乳品、農場及果園體驗感受中埔之美；「親子萬聖變裝活動」會場備有小朋友萬聖節服裝，邀大小朋友共同變裝，紀錄親子美好時光；「水資源有獎徵答」回答水資源相關Q&A及打卡、分享中埔鄉公所臉書，可兌換精美小禮及摸彩券各一份。

中埔鄉公所指出，「相揪抽大獎」最大獎為價值超過9萬元YAMAHA勁戰機車、二獎價值4萬3千元可愛的馬電動機車、Dyson三合一空氣清淨機、Dyson無線吸塵器、任天堂switch、飛利浦氣炸鍋、石頭掃地機器人等105個獎項，總價值超過30萬元。

嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會共同主辦全民水資源暨農民節表揚「秋之盛典」明天下午1點在中埔鄉獨角仙休閒農場登場。圖／中埔鄉公所提供
嘉義縣中埔鄉公所與中埔鄉農會共同主辦全民水資源暨農民節表揚「秋之盛典」明天下午1點在中埔鄉獨角仙休閒農場登場。圖／中埔鄉公所提供

中埔 親子 水資源 萬聖節

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