斥資8千萬 菸葉檢驗廠活化打造嘉義首間失智症照顧基地

嘉義縣第一間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌，經4年籌建，總斥資近8000萬元，將阿里山公路旁的閒置中埔鄉舊菸葉檢驗廠活化，打造結合失智症團體家屋、日間照顧中心與幾點了咖啡館PLUS等服務的首間創新長照場域，失智家屋可收18名患者、日照中心每天可服務30名長輩，預計11月啟動服務。

隆興多功能長照服務園區，位在嘉義縣中埔鄉阿里山公路旁，原是閒置占地600坪中埔鄉舊菸葉檢驗廠歷史建築，經4年整修，特白色建築成公路上新亮點，內部更完美保留舊「木桁架」設計，走到「幾點了咖啡館PLUS」抬頭就可看見。

縣長翁章梁表示，縣府與公所向衛福部爭取4119萬6千元前瞻經費，公所自籌630萬4千元，天主教中華聖母基金會投入超過3200萬元，公私協力活化轉型首間創新長照園區，更在全國老人人口比例最高的縣，打造第一個失智症示範照顧基地。

園區內失智症家屋設置2單元，最高可收18名患者，服務對象經醫師診斷CDR為2分以上，24小時小規模、家庭化與個別化的照顧服務。日間照顧中心由天主教中華聖母基金會打造5星級無障礙照護空間，引進日本長照設備及復能器材，每天能服務30名長輩。

中高齡服務人員劉美練說，這份工作能陪伴長輩，像陪伴自己的父母，學習到咖啡沖泡、餐點擺盤等作業流程，增加自身專業，人生有了更充實的目標。社會局表示，園區不僅是失智症示範照顧基地，更是推展失智友善標竿教育場域。