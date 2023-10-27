快訊

中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斥資8千萬 菸葉檢驗廠活化打造嘉義首間失智症照顧基地

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義縣首間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，7-ELEVEN公益支持，園內建置幾點了咖啡館PLUS。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣首間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，7-ELEVEN公益支持，園內建置幾點了咖啡館PLUS。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣第一間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌，經4年籌建，總斥資近8000萬元，將阿里山公路旁的閒置中埔鄉舊菸葉檢驗廠活化，打造結合失智症團體家屋、日間照顧中心與幾點了咖啡館PLUS等服務的首間創新長照場域，失智家屋可收18名患者、日照中心每天可服務30名長輩，預計11月啟動服務。

隆興多功能長照服務園區，位在嘉義縣中埔鄉阿里山公路旁，原是閒置占地600坪中埔鄉舊菸葉檢驗廠歷史建築，經4年整修，特白色建築成公路上新亮點，內部更完美保留舊「木桁架」設計，走到「幾點了咖啡館PLUS」抬頭就可看見。

縣長翁章梁表示，縣府與公所向衛福部爭取4119萬6千元前瞻經費，公所自籌630萬4千元，天主教中華聖母基金會投入超過3200萬元，公私協力活化轉型首間創新長照園區，更在全國老人人口比例最高的縣，打造第一個失智症示範照顧基地。

園區內失智症家屋設置2單元，最高可收18名患者，服務對象經醫師診斷CDR為2分以上，24小時小規模、家庭化與個別化的照顧服務。日間照顧中心由天主教中華聖母基金會打造5星級無障礙照護空間，引進日本長照設備及復能器材，每天能服務30名長輩。

中高齡服務人員劉美練說，這份工作能陪伴長輩，像陪伴自己的父母，學習到咖啡沖泡、餐點擺盤等作業流程，增加自身專業，人生有了更充實的目標。社會局表示，園區不僅是失智症示範照顧基地，更是推展失智友善標竿教育場域。

中埔鄉長李碧雲表示，感謝玉山菩月樂齡公益信託捐贈復康巴士1輛，及7-ELEVEN公益支持，建置幾點了咖啡館PLUS，創造親子、失智、高齡在環境上多重友善的場域，公私協力打造嘉義縣成為老年人最適合宜居城市，協助長輩在地老化，老有所終。

嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。圖／天主教中華聖母基金會提供
嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。圖／天主教中華聖母基金會提供
嘉義縣首間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，內部保留原始舊木桁架，在幾點了咖啡館PLUS上方。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣首間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，內部保留原始舊木桁架，在幾點了咖啡館PLUS上方。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，縣內首間失智家屋可收18名患者，供24小時照顧服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，縣內首間失智家屋可收18名患者，供24小時照顧服務。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣第一間位於阿里山公路旁的失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」今天落成揭牌。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，縣內首間失智家屋可收18名患者。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣「隆興多功能長照服務園區」今落成揭牌，縣內首間失智家屋可收18名患者。記者呂慧瑜／攝影

失智症 咖啡館 長照

延伸閱讀

中信金融園區 綠建築典範

驚！8旬老翁騎機車逆向闖國道嘉義民雄段 撞擊小貨車

研究指中藥方劑有助改善失智症狀！「一狀況」例外，建議改用針灸、穴位按摩

道地小吃15元起！快衝嘉義民雄吃銅板美食 搭乘台灣好行超方便

相關新聞

70歲西螺大橋 爭取1.8億全面維修

彰化縣長王惠美與雲林縣長張麗善22日攜手歡慶西螺大橋通車70周年，其實腳下的西螺大橋已有部分鋼構出現鏽蝕、橋面板底混凝土...

天馬電台基地開發不成 土地交還中央

台南市安南區天馬電台（中央廣播電台前台南分台）基地開發無進展，空轉13年，曾提議做影視園區、戲劇學校，還有大型遊樂場、特...

菸葉檢驗廠活化 嘉縣首座失智症照顧基地揭牌

嘉義縣第一間失智症示範照顧基地「隆興多功能長照服務園區」昨天落成揭牌，經4年籌建，總斥資近8000萬元，將阿里山公路旁的...

聚落畫為農地 地方盼列城鄉區

國土規畫對地方影響重大，陸續傳出不利耕種的旱地被畫為農地案例，嘉義縣議員昨天在議會臨時會提出，朴子市仁和活動中心旁鄉村聚...

柳營荷蘭村 爭取游船觀光航線

台南市柳營區德元埤荷蘭村在縣市合併前的前縣長蘇煥智任內，投資2.4億元闢建，其中規畫從德元埤搭船到敏惠護校旁的路東碼頭，...

前主播陳以真久違現身！現職身分曝光 今與陳明文一笑泯恩仇

耐斯集團愛之味公司與財團法人食品工業發展研究所（FIRDI ）合作成立國家級「植物奶技術研發中心」，今天在嘉義縣長翁章梁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。