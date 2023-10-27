斥資2.4億打造 南市德元埤荷蘭村爭取2公里航線行船

台南市柳營區德元埤荷蘭村在縣市合併前的前縣長蘇煥智任內，投資2.4億元闢建，規畫從德元埤荷蘭村搭船到敏惠護校旁的路東碼頭，帶動水上遊憩觀光，議員批建設沒有延續推動，造成觀光停滯，市長黃偉哲允諾，會盡快與相關單位討論後續可行的方案。觀旅局表示，第一階段已爭取公告水域活動，第二階段再努力爭取航線。

議員趙昆原表示，德元埤荷蘭村在前縣長蘇煥智任內投入2.4億闢建，2005年整體規劃2010年完工啟用，其中規畫從荷蘭村搭船到敏惠護校旁的路東碼頭，遊湖一周帶動觀光及商機，為何不延續推動？也質疑每年舉辦風車節，但風車從來沒轉過，不要任其閒置。

台南市觀光旅遊局表示，德元埤荷蘭村工程總體規劃於2005年啟動，持續推動至2010年完成園區興闢，經費約2.4億；縣市合併後加強設施維護及機能提升(包含廁所、停車格、水道、景觀、候船亭、露營區、展售館消防及屋頂等)投入經費約2710萬。近年來也持續活化及營造風景區品牌，2014至2023年辦理風車節共投入約1028萬元、2013至2023年水域遊憩活動共投入約390萬元，總計1418萬元，縣市合併後軟硬體共計投入約4128萬元。

觀旅局表示，有關議員建議開放水域活動帶動觀光發展一事，行駛太陽能船至敏惠護專路東碼頭航線(單程航線約2公里)，主管機關經濟部水利署及農水署嘉南管理處考量德元水庫水位高度控制不易，恐太陽能船營運時吃水深度不足，影響營運、造成船身損傷及影響遊客安全，尚未能於第一期同意劃設，經觀旅局提出建議進行協調，經濟部水利署初步同意納入下次公告時檢討。