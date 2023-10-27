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注意！台南試辦機車不強制兩段式左轉 府前路全線取消

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中正路與府前路試辦機車「不強制二段左轉」28日凌晨零時上路，將進行路口標線牌面改善作業。圖／台南市交通局提供
台南市中正路與府前路試辦機車「不強制二段左轉」28日凌晨零時上路，將進行路口標線牌面改善作業。圖／台南市交通局提供

台南市將從明天（28日）零時起試辦中西區中正路和府前路全線單向2車道路段開放機車行駛內側車道，以及各路口不強制兩段式左轉，經檢討將一併取消府前與開山路口強制兩段式左轉管制，府前路全路段各路口機車均不須兩段式左轉。

交通局表示，相關準備工作已安排就緒，今天上午10點起開始依序拆除中正路(由海安路口開始)、府前路上兩段式左轉牌面，預計下午5點前全數拆除完成。包含拆除路口兩段式左轉牌面及刨除路段上禁行機慢車標字等工作預計2周內完成，施工期間將會有短暫、局部佔用道路情形，提醒用路人試辦初期行經兩路段除注意行車管制方式改變外，也應留意道路上臨時施工的干擾與影響。

交通局表示，內側禁行機車的標線刨除工作明天起才陸續辦理，因施工較為耗時約需2周時間，在標線全數刨除前，為避免標線規範與試辦工作產生矛盾，在試辦路段起迄點會設置內線車道開放機車通行牌面告示，用路人明天凌晨零時起，即能依照試辦計畫騎乘於內線車道，並選擇採用直接左轉或兩段式左轉方式來轉向。

交通局長王銘德表示，另本次試辦是針對中正路、府前路符合單向2車道路型的路段，但為考慮用路行為一致性，經檢討評估後將一併取消府前與開山路口強制兩段式左轉管制，使府前路全路段各路口機車均不須兩段式左轉。

交通局提醒，部分有左轉車道的路口，如中華西路與府前路口、永福路與府前路口、忠義路與府前路口、南門路與府前路口以及開山路與府前路口，機車也應提前進入左轉車道依序排隊停等，等左轉燈號亮起再循序左轉。

此外，試辦路段後續也將導入工程面提醒用路人，例如加強路面轉彎指向線標示、路口增繪左轉彎行車導引線等，也請民眾遵循標線指引行駛，降低事故風險。

台南市中正路與府前路試辦機車「不強制二段左轉」28日凌晨零時上路，將進行路口標線牌面改善作業。圖／台南市交通局提供
台南市中正路與府前路試辦機車「不強制二段左轉」28日凌晨零時上路，將進行路口標線牌面改善作業。圖／台南市交通局提供
台南市中正路與府前路試辦機車「不強制二段左轉」28日凌晨零時上路，將進行路口標線牌面改善作業。圖／台南市交通局提供
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