嘉義木都2.0 獲日本優良設計獎

嘉義市政府9年前進駐嘉義舊監宿舍群，推動「以修代租」計畫，將宿舍群打造成「木都2.0的工作聚落」，獲日本優良設計獎，市長黃敏惠率市府團隊到日本東京領獎，並拜會日本設計振興會（JDP）請益，邀請執行長矢島來嘉市，作為明年嘉菸成立區域設計中心重要合作國際成員。

黃敏惠率文化局長盧怡君、民政處長林家緯，由林磐聳引薦，拜會日本設計振興會（JDP），向執行長矢島進二請益日本以設計導入城市治理的國際經驗，並參加日本優良設計獎GOOD DESIGN AWARD 2023頒獎典禮。

黃敏惠說，感謝市府團隊努力，讓設計能量引動城市發展，得獎不是結束，是另個階段開始，市府將延續這股能量，提升城市國際形象，帶起嘉市作為國際木都城市光榮感，讓外界看見嘉市以設計思維導入城市治理成果與驕傲，黃敏惠邀請矢島來嘉市，作為明年嘉菸成立區域設計中心重要合作國際成員。

盧怡君說，「木都2.0工作聚落」，結合中央、各級學校、企業、非營利組織與私人的資源，透過「融入環境教育」、「廢料再生應用」、「匠師技術傳承」、「青年人才培力」方式，深耕地方與聚落場域，打造有別一般文創園區工作聚落，重新賦予舊監宿舍群定位。