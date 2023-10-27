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中部9校89人受害…無卡分期詐騙大學生 背後疑有集團操控

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雲林換發敬老卡太麻煩 將改善

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣敬老悠遊卡為實名卡，申辦對象是65歲以上長者。記者陳苡葳／攝影
雲林縣敬老悠遊卡為實名卡，申辦對象是65歲以上長者。記者陳苡葳／攝影

雲林縣敬老悠遊卡行之有年，持卡的65歲以上長者可享敬老優惠搭乘火車、高鐵、捷運及公車等大眾運輸，但最近有長者反映換卡不便，須先到金融機構繳納工本費，再持收據到公所補發，「換1張卡得先過好幾關」；縣府社會處表示，年底前簽訂新合約將增訂「負數儲值」條款，存款不足也可先搭車，下次儲值時再補扣。

雲林縣政府2016起與悠遊卡公司合作推廣敬老卡，卡片為實名制，65歲以上民眾，第1次免費申辦，爾後有遺失、破損等狀況，需自費88元工本費給悠遊卡公司配合的銀行。

斗南鎮68歲簡姓長者日前持敬老卡至台北搭捷運卻無法刷卡，經站務員檢視，確認卡面破損故障、無法感應，須向原申辦單位申請補發新卡，他只好用現金購票，後來到公所申請補發，被告知須先到金融機構匯款工本費88元，再持收據回公所補發，因他個人帳戶與悠遊卡指定的銀行不同，還另需負擔15元手續費，大嘆「換1張卡卻如此奔波」。

雲林縣議員李明哲表示，目前僅斗六市公所協助長者代收付補發工本費，希望社會處協調全縣20鄉鎮市公所優化提供敬老悠遊卡換發服務，避免長者奔波，或與指定收費的金融機構及合約廠商協調，改以卡內扣款取代匯款，提升便利性。

社會處長林文志表示，今年底前會與悠遊卡公司續約，會評估納入「負數儲值」條款，比照普通悠遊卡功能，遇到餘額不足以搭乘大眾運輸時先代墊1次，至於申辦補發須匯款的工本費，也會研議從卡內餘額代扣支付，不足額時則於下次儲值時扣繳。

悠遊卡 雲林 大眾運輸 捷運 實名制

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