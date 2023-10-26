AIT處長最迷雲林布袋戲！張麗善：國際上場邁開一大步

美國在台協會（AIT）台北辦事處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天率團拜會雲林縣政府，縣長張麗善在結束議會備詢工作後接待，下午均未排其他公開行程，對於這次接待外賓也保密到家，今日才發布新聞稿公開雙方交流產業發展布局、中小企業及觀光、文化、教育推展等內容。

據悉，孫曉雅一行人昨天上午即抵達雲林，由於耳聞雲林布袋戲文化許久，首站隨赴位於虎尾鎮的雲林布袋戲館參觀，在資深布袋戲老師黃世志指導下也體驗布袋戲，大讚有趣。

張麗善下午在會客室接待外賓團隊，會晤中特別向喜愛布袋戲文化的孫處長講解介紹，包括雲林縣如何傳承布袋戲文化，布袋戲館的館藏戲偶，代表每個時代的傳統與創新，世界第一座「臺灣布袋戲傳習中心」也正如火如荼建設中，將與世界偶戲文化接軌，讓雲林傳統藝術文化在國際上場。

「美國是中華民國最堅定的友人！」張麗善與孫處長談話中強調，兩國之間彼此往來密切，但美國朋友可以認識雲林的機會較少，希望這次搭起友誼的橋梁，未來有更多機會與AIT合作，也期待有更多美國朋友造訪雲林。

此外，張麗善還細數了近年重大政策，包括擘畫農工商科技城、推動雙語教學等，近年推動觀光有成，觀光人次連年破千，相信美國朋友來到台灣必能賓至如歸；縣府甫成立國際事務辦公室，目前尚無與美國有姊妹市的締盟，她也殷切盼望透過AIT協助，建立更多國際關係。

張麗善表示，AIT在教育交流推廣不遺餘力，雲林積極推動雙語教學，除學期中的外語學習課程，更在寒暑假舉辦語言生活營，外師聘任達114名，盼未來有機會可與AIT合作雙語教育，提升外語環境及學子外語能力，培養國際競爭力，透過師資交換及培育是雙方交流很好的開始，AIT為若有相關計畫，雲林縣一定會積極爭取，推動日後外語師資交流。