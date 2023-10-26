台南登革熱增169例 羅一鈞：疫情正處十字路口

台南市登革熱疫情降溫，今天新增169例，累計1萬7280例，衛福部疾病管制署副署長羅一鈞表示，如今正處於十字路口，國慶連假抵銷下降幅度，若持續下去，將拉長疫情時間。

台南市政府衛生局今天發布新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增169例本土性登革熱，其中東區34例，北區32例，永康區26例，安南區20例，南區18例，中西區9例，歸仁區8例，仁德區7例，安平區6例，關廟區5例，安定區2例，佳里區及官田區各1例，年齡介於6歲至89歲。

羅一鈞表示，台南疫情正處於十字路口，上週降幅縮小，可能是國慶連假人潮流動，增加傳播風險，進而抵銷下降幅度，若持續下去，將拉長疫情期間，防疫仍須努力，讓病例數穩定下降，儘快結束疫情。

市長黃偉哲也說，台南登革熱病例數連續3週下降，但降幅趨緩，他已責成全力防治，一鼓作氣反轉病例，落實孳清巡檢，阻斷社區傳播鏈。