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台南流感確診91人有24例死亡 疫苗接種率低呼籲速接種
氣溫逐漸下降，各式呼吸道疾病隨氣溫下降而增加，流感也包含在內，今年度流感確診人數較去年度高，台南市衛生局表示，截至10月21日南市共確診91人其中24例死亡，流感帶來的威力不容小覷，尤其因疫情後帶來的「免疫負債」，降低市民免疫力，更應該接種疫苗以預防流感重症及死亡。
衛生局表示，台南市流感疫苗截至10月26日各族群接種率低，呼籲高風險族群：65歲以上的長者、醫事人員、3歲以下幼兒及容易有群聚風險的學生盡快接種疫苗，為提升接種可近性，學生皆可在校園內集中接種。施打疫苗除了自身有保護力外，也可避免周遭親朋好友確診流感。
目前流感疫情仍持續，接種疫苗是預防流感最有效的方法，面對流感高峰期，施打疫苗是不二法門，平時的防疫也不可少，勤洗手、戴口罩、且落實生病發燒時於家中休養不上班不上課，以保護自身及周遭家人朋友的安全。請符合公費流感疫苗接種資格民眾，可至37區衛生所及合約院所盡早接種。
防疫限制一旦解除，活動會隨之增加，並且戴口罩、勤洗手及保持社交距離等重要的預防措施，也不如過去嚴謹，就會導致病毒傳染增加，即是所謂的「免疫負債」。
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