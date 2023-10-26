日本藤枝市副市長河野一行拜會南市府 深化交流

日本靜岡縣藤枝市副市長河野一行今天拜會台南市政府，且和台南市副市長趙卿惠討論文化、觀光及體育等，深化雙方交流。

台南市政府發布新聞稿指出，河野一行今天率團拜會市府，由趙卿惠代表接待；河野一行同時帶來藤枝市長北村正平的親筆信，向台南市長黃偉哲問好。

趙卿惠表示，台南市和藤枝市一直以來都有深厚交流，過去江崎新聞社曾免費提供雜誌版面，介紹台南觀光景點及小吃，她期盼雙方交流更熱絡、豐碩。

河野一行說，這是他睽違5年再度造訪台南，期間雖經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但兩市仍透過文宣展、支援防疫物資等維繫情誼。

河野一行表示，明年是藤枝市政70週年、也是足球都市紀念100週年，希望兩市透過此契機及長久信賴關係頻繁交流，也期盼恢復台灣和靜岡縣直航班機，促進雙邊互動。

藤枝市位於日本靜岡縣中部，是靜岡縣第2大城，盛產茗茶（玉露），又以早餐吃拉麵聞名。藤枝市擁有眾多足球強隊，是著名足球城市。