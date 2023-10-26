日治時期台南知名酒樓「醉仙閣」 公私協力可望重現風華

日治時期台南知名酒樓「醉仙閣」，位於今中正路與西門路口，日前因租戶鐘錶公司退租，所有權人「台南市商業會」重新整理門面，理事長宋俊明表達期待將「醉仙閣」外觀修回原貌，台南市文化局表示樂觀其成，也將全力支持，提供諮詢並協助爭取經費，希望為府城歷史街區新增一處公私協力的合作典範，也有利於積累未來城市經營的文化資本。

文化局指出，「醉仙閣」是台南日治時期的知名酒樓，有「台南第一的本島人料理店」之稱，由於位於台南市蛋黃區，長期被租用，最後一任租客是鐘錶業者，今年退租後，台南市商會整理外牆，立面因多次整修，已經看不出1939年台灣攝影師李火增拍攝的樣貌，但因具有歷史意義，仍在地方引起討論。

文化局表示，其實在鐘錶業者承租時，就曾向業者溝通，希望能恢復原貌，但因建物屬於私人物產，業者沒有意願復原，因此無從著手，欣見宋俊明理事長重視該建物自身與台南歷史文化傳承，有機會凸現該建物深厚的歷史價值和建築底蘊。

市長黃偉哲指出，文化局推動「老街立面專案」，長期投入大台南各地老街立面的修復與重現，也深受在地居民與外地遊客的讚許。今年新化老街立面修復案例獲頒2023建築園冶獎「舊建築景觀營造類」獎項，27日晚間在台北頒獎，再次肯定台南市政府攜手地方合作保存當地歷史文化的行動，以及市府積極推動「不損所有權、振興老街屋」政策目標。