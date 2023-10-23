台南登革熱連3週降 國衛院：氣溫較暖勿輕忽

台南市今天新增189例本土登革熱確診病例，國家衛生研究院在台南市登革熱一級指揮中心會議發表防治成效分析，指出連3週病例數下降，但今年氣溫較往年溫暖，仍要注意。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天新增189例，分布狀況以東區42例最多，超過20例的還有永康區35例、南區22例，目前累積本土病例1萬6728例。

台南市衛生局指出，自台南市調整登革熱防治策略，針對已執行過戶內化學防治區域，改以強制入戶孳清取代室內噴藥，並委託國衛院進行兩種策略防治成效分析，今天於台南市登革熱一級指揮中心會議中發表結果。

台南市衛生局指出，國衛院比較今年第39週至第40週戶內防治範圍誘卵桶監測數據，兩種防治策略執行後1週，皆可發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，顯示兩種策略都是有效的。

台南市衛生局指出，國衛院提醒，雖然近期台南市確診病例數已連續3週降低，但今年受聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如後續確診病例數降幅不如預期，登革熱疫情時間可能延長，市府仍將持續進行各項防治工作。