快訊

一頁式詐騙廣告太猖狂 卡友遭詐因「這舉動」只能認賠

笑同學染紅髮像櫻木花道 新北高職生打群架...家人開賓利趕抵和警談

台南登革熱連3週降 國衛院：氣溫較暖勿輕忽

中央社／ 台南23日電

台南市今天新增189例本土登革熱確診病例，國家衛生研究院在台南市登革熱一級指揮中心會議發表防治成效分析，指出連3週病例數下降，但今年氣溫較往年溫暖，仍要注意。

台南市政府衛生局新聞稿指出，今天新增189例，分布狀況以東區42例最多，超過20例的還有永康區35例、南區22例，目前累積本土病例1萬6728例。

台南市衛生局指出，自台南市調整登革熱防治策略，針對已執行過戶內化學防治區域，改以強制入戶孳清取代室內噴藥，並委託國衛院進行兩種策略防治成效分析，今天於台南市登革熱一級指揮中心會議中發表結果。

台南市衛生局指出，國衛院比較今年第39週至第40週戶內防治範圍誘卵桶監測數據，兩種防治策略執行後1週，皆可發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，顯示兩種策略都是有效的。

台南市衛生局指出，國衛院提醒，雖然近期台南市確診病例數已連續3週降低，但今年受聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如後續確診病例數降幅不如預期，登革熱疫情時間可能延長，市府仍將持續進行各項防治工作。

台南 衛生局 登革熱

延伸閱讀

南市登革熱1萬6728例 今年氣溫較暖疫情可能會延長

台南登革熱新增159例累積1萬6541例 全運會場館嚴格孳清防疫

台中新增3例登革熱快篩陽個案 將擴大疫調釐清感染源

台南百歲人瑞確診登革熱 白河崁頂福安宮捐30萬防疫

相關新聞

頻頻天坑台南議員憂 市府公告危險路段禁大貨車通行

台南近幾個月來頻發生道路箱涵底板鏽蝕塌陷，出現天坑，議員擔心更多天坑出現，特別是南區觀光城位在鹽埕大排上，若有箱涵塌陷將...

明年選後入閣？議員問黃偉哲希望留給台南什麼？黃這樣答覆

台南市長黃偉哲今天被議員問，明年選舉後可能入閣，打算留給市民甚麼？黃偉哲表示，他會積極推動城市的基礎建設，讓市民在居住、...

南市登革熱1萬6728例 今年氣溫較暖疫情可能會延長

台南市今天新增本土登革熱189例，累積1萬6728例，經國衛院比較第39周至第40、41周戶內防治範圍的誘卵桶監測數據，...

影／雲林農會和企業大集結 結盟創設40個雲林良品專區

為行銷雲林農特產、串連雲林良品，雲林縣府今天在虎尾鎮農會舉辦「雲遊四海皆良品」專區開跑儀式，由虎尾鎮農會打頭陣宣布第1家...

台南市區公車加入9人小巴營運 黃偉哲：公車的平價、黑頭車的享受

新冠疫情紓解後公車司機難覓，至今未改善，台南市交通局因應問題及考量到部分路線乘客少，採取異業結盟方式，將市區公車14路導...

台南冷凍鮮果加工品進軍美日 未來每月2貨櫃銷日

台南市政府農業局今下午舉辦業者冠南生物科技冷凍水果外銷日本封櫃儀式，包括鳳梨、芒果原型冰棒、果泥、全果共3.4噸，以冷凍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。