明年選後入閣？議員問黃偉哲希望留給台南什麼？黃這樣答覆

台南市長黃偉哲今天被議員問，明年選舉後可能入閣，打算留給市民甚麼？黃偉哲表示，他會積極推動城市的基礎建設，讓市民在居住、行車和就業方面，都感受到進步城市的喜悅，希望台南不要再淹水、道路要平、水溝不要臭、捷運有清楚的軌跡。

市議員淑惠今天在總質詢時問黃偉哲，可能明年進入中央，打算留給台南市民甚麼？ 黃偉哲說，他不是要成為留個大建築的歷史留名市長，而是希望台南不要再淹水、道路要平、下水道工程接管接的好，不要水溝臭、捷運有清楚的軌跡，而北外環、南科三期等都是城市進步的指標，除蛋黃區外，科學園區和沙崙園區都是擘畫未來。

蔡淑惠逐一詢問相關局長，市長願望能否做到？局長們都說全力以赴。 蔡淑惠說，一個都市的建設不只是路要平、水溝要通、汙水下水道要普及、不要淹水、捷運規畫完善外，最重要的是要有前瞻性，應該要預先設想，20多年後希望台南市成為甚麼樣的城市，預先做好規畫設計，老舊的府城如果一直安於基礎建設將看不到未來。

蔡淑惠說，她是8屆市議員，當選的第1屆台南市長是施治明，海安路地下街歷經風波，現在是地下停車場，接著張燦鍙希望再現安平運河風貌，4年任內全力開發安平，讓安平成為觀光景點。許添財市長則是一里一活動中心。