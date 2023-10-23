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南市登革熱1萬6728例 今年氣溫較暖疫情可能會延長

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南市確診病例數已連續3周降低，專家指出，今年受到聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如後續確診病例數降幅不如預期，登革熱疫情時間可能會延長。圖／南市衛生局提供
南市確診病例數已連續3周降低，專家指出，今年受到聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如後續確診病例數降幅不如預期，登革熱疫情時間可能會延長。圖／南市衛生局提供

台南市今天新增本土登革熱189例，累積1萬6728例，經國衛院比較第39周至第40、41周戶內防治範圍的誘卵桶監測數據，顯示防治策略有效，但今年受到聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，若確診病例數降幅不如預期，疫情可能會延長。

今日189例分布狀況為東區42例，永康區35例，南區22例，安南區19例，北區18例，中西區17例，安平區10例，歸仁區8例，仁德區及關廟區各5例，新市區3例，西港區、官田區、佳里區、新化區及麻豆區各1例，年齡介於3歲至98歲。

南市上月底調整登革熱防治策略，針對已執行過戶內化學防治的區域，改以強制入戶孳清取代室內噴藥作業，經國家衛生研究院國家蚊媒傳染病防治研究中心協助分析兩種策略防治成效，國衛院國家蚊媒中心助研究員黃旌集今在南市登革熱一級指揮中心會議中發表研究成果，國衛院比較今年第39周至第40周戶內防治範圍的誘卵桶監測數據顯示，兩種防治策略執行後一周，皆可發現社區中病媒蚊指數呈現下降趨勢，顯示兩種策略都有效。

另比較第39周至第41周誘卵桶監測數據，顯示化學防治後一周與化學防治當周比較，平均卵粒數有顯著性下降，顯示病媒蚊密度有顯著降低，目前的藥物對於病媒蚊仍然有效，化學防治成效良好，也表示南市目前防治策略是可行的。

黃旌集提醒，雖然近期南市確診病例數已連續3周降低，但今年受到聖嬰現象影響，氣溫較往年溫暖，如後續確診病例數降幅不如預期，登革熱疫情時間可能會延長。為此，市長黃偉哲呼籲，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請民眾即刻動員落實家戶內外環境巡檢，澈底清除環境中積水容器。

登革熱 確診 病媒蚊

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